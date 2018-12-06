盧秀燕宣布3名副市長為楊瓊瓔、陳子敬、令狐榮達

2018年12月06日 10:16 中時電子報 李俊毅 、中時 陳淑芬 、中時

盧秀燕與3名副市長為楊瓊瓔、陳子敬、令狐榮達、秘書長會後合影。(圖/中時電子報臉書)

台中市長當選人盧秀燕6日舉辦記者，公布3名副市長名單，3名副市長分別是前立委楊瓊瓔、前台南市警局長陳子敬、國家政策研究基金會董事令狐榮達；祕書長是前都發局長黃崇典。

第一位副市長是前立委楊瓊瓔，盧秀燕表示楊瓊瓔最具親和力；最接地氣，是一位「和而不惑」的政治人物，她說楊瓊瓔很有原則，特別是因為沒有派系、沒有家族很難能可貴，又是一位女性，女性在職場上本來就很辛苦，盧秀燕對她非常有信心，相信她能夠勝任，

第二位是令狐榮達副市長曾經當過外交部次長，是最具國際事務能力、能夠對街國際事務的一位官員，我國外交處境很艱辛，所以每一位外交官都得樣樣精通，也因此他未來對台中市國際化一定能擔任得很好，台中市現在是台灣第二大城市，所以一定要國際化、打入國際市場，達到「經貿國際、文化國際、教育國際、農漁產品國際」，未來對台中一定很有幫助，她相信令狐副市長一定能打通台中在國際的知名度。

第三位副市長是前台南市警察局長陳子敬，他也是大甲人，也曾在台中工作過一段時間，對台中有一定了解，老家也在大甲，因為治安對一個城市來說非常非常重要，他在警界服務終生，對工安、治安方面非常熟悉，雖然因為中央調派在其他地方服務，但她在警界口碑良好，相信她能對台中的治安有所表現。

祕書長是前都發局長黃崇典。盧秀燕肯定他是台中自己栽培出來的優秀文官，從林柏柏、張溫鷹、胡志強及林佳龍市長均在府服務，黃崇典建築師，曾擔任台中市都發局長、環保局長、低碳辦公室執行長等，2016年服務滿25年退休，擁有建管專業，被延攬出任秘書長，總管市府業務。

(中時電子報)