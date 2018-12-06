支持蔡賴配？鄭文燦這樣回答

桃園市長鄭文燦。（甘嘉雯攝）

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中時電子報
/整理報導

九合一選戰，民進黨創下空前的大敗，總統蔡英文聲勢受到嚴重地打擊，民進黨內甚至傳出新潮流「拔蔡」的傳聞，更要行政院長賴清德辭去閣揆職務，接任黨主席職務，並取代蔡英文成為下任總統候選人。對於外界的紛紛擾擾，桃園市長鄭文燦表示民進黨內還是共識2020由蔡英文出馬競選總統，而且賴清德並沒有打算接任黨主席的意願。但對外傳的蔡賴配消息，鄭文燦卻沒有給出明確地回應。

由於民進黨在此次縣市長選戰大敗，對於賴清德的下一步，鄭文燦昨在政論節目《鄭知道了》表示，這個要看蔡英文的總體考量，賴清德選不選黨主席，當然也是一個選項，但是據他的了解，賴清德並沒有要選黨主席，賴認為說既然他負全責，他就要先放空，然後黨需要他，蔡英文需要他，他就會幫忙。因為蔡英文信任他，甚至賴清德是一個準接班人的身分，來擔任行政院長，既然選舉遇到挫敗，他就要擔責任，所以就算不當閣揆，他還是一樣會幫這個黨，一樣會幫蔡英文。

至於是否支持蔡英文再競選總統，鄭文燦認為現在民進黨內沒有換候選人的想法，雖然有零星的傳聞，但是他強調，蔡英文會繼續參選2020的選舉，在目前看來是必然的。而外傳的蔡賴配議題上，鄭文燦回應現在民進黨要先穩住陣腳，先穩住陣腳再說，一個軍隊打敗戰的時候，撤退的時候也要有隊形，隊形不能亂掉。

(中時電子報)

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