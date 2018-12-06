NBA》柯瑞不講理三分再現 狂飆42分電翻騎士

柯瑞6日單場飆進9顆三分球，且拿全場最高42分。(美聯社)

友善列印
中時電子報

儘管如今「騎勇大戰」早已變調，唯一不變的卻是柯瑞瘋狂三分火力！面對如今少了「小皇帝」詹姆斯的騎士，柯瑞單場投20中11，含三分球投14中9，貢獻全場最高42分，且有9籃板、7助攻，帶領勇士129比105轟垮地主騎士。

NBA》勇士總管爆格林11日復出 更與KD和好了

傷癒復出沒多久的柯瑞，首節就展現恐怖三分砲火，單節投8中6，含三分球投5中4、獨拿16分，可是身為地主的騎士相當爭氣，靠著塞克斯頓、克拉克生、胡德等人火力追上，甚至打完上半場，騎士反以64比58領先勇士。

但柯瑞決心不讓爆冷戲碼上演，加上杜蘭特第3節獨拿15分，包含第3節結束前的壓哨三分球，勇士不僅打完前3節，反以9分領先，更在末節繼續靠著柯瑞不講理的三分外線，擴大領先差距到20分以上，也讓騎士徹底死心。

除了柯瑞恢復驚人三分火力，杜蘭特也替勇士拿下25分、10籃板及9助攻的準大三元演出，克雷湯普生16分、4籃板及2助攻，傑瑞柯11分；騎士則以塞克斯頓21分最高，克拉克生11分，崔斯坦湯普生14分、19籃板。

(中時電子報)

NBA》林書豪又傷了！背傷提前退… NBA》詹皇曾建議騎士搶利拉德 兩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。