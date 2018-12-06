NBA》柯瑞不講理三分再現 狂飆42分電翻騎士

2018年12月06日 10:23 中時電子報 黃及人

7-for-10 but who's counting



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儘管如今「騎勇大戰」早已變調，唯一不變的卻是柯瑞瘋狂三分火力！面對如今少了「小皇帝」詹姆斯的騎士，柯瑞單場投20中11，含三分球投14中9，貢獻全場最高42分，且有9籃板、7助攻，帶領勇士129比105轟垮地主騎士。

傷癒復出沒多久的柯瑞，首節就展現恐怖三分砲火，單節投8中6，含三分球投5中4、獨拿16分，可是身為地主的騎士相當爭氣，靠著塞克斯頓、克拉克生、胡德等人火力追上，甚至打完上半場，騎士反以64比58領先勇士。

但柯瑞決心不讓爆冷戲碼上演，加上杜蘭特第3節獨拿15分，包含第3節結束前的壓哨三分球，勇士不僅打完前3節，反以9分領先，更在末節繼續靠著柯瑞不講理的三分外線，擴大領先差距到20分以上，也讓騎士徹底死心。

除了柯瑞恢復驚人三分火力，杜蘭特也替勇士拿下25分、10籃板及9助攻的準大三元演出，克雷湯普生16分、4籃板及2助攻，傑瑞柯11分；騎士則以塞克斯頓21分最高，克拉克生11分，崔斯坦湯普生14分、19籃板。

(中時電子報)