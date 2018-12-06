觀光產業衰退立委凍結預算 局長：戒慎恐懼

2018年12月06日 10:46 中時 李宜秦

立法院交通委員會今審查觀光局108年度各項預算，立委指出，2015到2017年來，每年的國旅總人次約2.8億人次，呈現停滯狀況，然而預算卻年年增多，決議凍結多項預算，要求觀光局提出書面報告。觀光局長周永暉表示會「戒慎恐懼、步步為營」，三管齊下開發國人與外國客旅遊市場。

立委李昆澤指出，國人出國比例年年增長，然而國旅人次卻遲未成長，來台觀光的國際旅客也只是勉強維持表面人數，108年度又要在「觀光業務」上編列9919萬2000元，多名立委都質疑編列預算的績效何在，決定凍結10％預算，要求觀光局提出書面報告後才可解凍。

隨著高雄市新科市長韓國瑜即將上任，對岸觀光業者似乎都蠢蠢欲動、蓄勢待發，國內旅遊業者也十分看好陸客來台人數應又會再上升，但李昆澤表示，陸客號稱要來，可是陸客的不穩定性很高，觀光局應該維持觀光品質，才能穩定觀光人次。

立委葉宜津指出，前總統馬英九任內時期陸客訪台人次暴增，卻衍生許多問題，例如低價團、坑殺觀光客、不良廠商業者、強迫推銷採購等問題，也造成觀光客不願回訪、人次逐年減少等問題，觀光局應注意，接下來若陸客再次暴增，觀光局務必注意勿再重蹈覆轍。

葉宜津表示，台灣有許多特色宗教活動，若融合觀光勢必可帶來一筆龐大收入。周永暉則表示，會透過修法、金質遊程推薦、禁止業者低價競爭三大方向手段，避免業者再次惡性競爭、趕跑觀光客。

周永暉說，明年是小鎮漫遊年，觀光局已選出全台共30個特色小鎮、10個客庄小鎮，各地將配合推出多項活動，藉以推動在地深度觀光旅遊。

(中時 )