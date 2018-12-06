台灣本田「Honda Welcome Plaza品牌形象館」開幕

台灣本田Honda Welcome Plaza品牌形象館開幕，首展二輪事業相關產品與理念。圖／業者提供

友善列印
工商

台灣本田汽車宣布，為了深化與消費者的品牌溝通交流與擴大服務台灣市場，成立「Honda Welcome Plaza品牌形象館」，即日起對外提供各項本田（Honda）品牌 四輪、二輪、動力各事業體的車款及產品展示，並提供各項本田品牌資訊及服務，也將不定期舉辦各項品牌活動，對消費者提供更多元的服務。

台灣本田指出，公司自2003年成立以來，始終以夢想為動力、導入優質的商品及服務，秉持「顧客滿意度NO.1」及「被社會期待存在的企業」兩大事業基盤扎根台灣市場，耕耘台灣市場的15年期間，累積了無數顧客的肯定。

台灣本田表示，「Honda Welcome Plaza品牌形象館」的成立，象徵台灣本田未來將在原有的優異基礎之上，持續深化與消費者的對話溝通，開創精進嶄新的格局，致力於導入超越顧客期待的商品及服務，以擴大傳遞本田以夢想為動力的喜悅。

台灣本田二輪事業體在品牌形象館開幕打頭陣，展出旗下最具人氣的車款外，亦同步展出台灣本田獨有的「安全駕駛」、「FUN CLUB」等車主活動介紹。

「Honda Welcome Plaza品牌形象館」位於台北市民生東路台北市三段，開放時間為每周一～六，上午9時至下午6時。

(工商 )

觀光產業衰退立委凍結預算 局長… smart購車送iPhone XR

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。