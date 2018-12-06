台灣本田「Honda Welcome Plaza品牌形象館」開幕

2018年12月06日 10:45 工商 陳信榮

台灣本田汽車宣布，為了深化與消費者的品牌溝通交流與擴大服務台灣市場，成立「Honda Welcome Plaza品牌形象館」，即日起對外提供各項本田（Honda）品牌 四輪、二輪、動力各事業體的車款及產品展示，並提供各項本田品牌資訊及服務，也將不定期舉辦各項品牌活動，對消費者提供更多元的服務。

台灣本田指出，公司自2003年成立以來，始終以夢想為動力、導入優質的商品及服務，秉持「顧客滿意度NO.1」及「被社會期待存在的企業」兩大事業基盤扎根台灣市場，耕耘台灣市場的15年期間，累積了無數顧客的肯定。

台灣本田表示，「Honda Welcome Plaza品牌形象館」的成立，象徵台灣本田未來將在原有的優異基礎之上，持續深化與消費者的對話溝通，開創精進嶄新的格局，致力於導入超越顧客期待的商品及服務，以擴大傳遞本田以夢想為動力的喜悅。

台灣本田二輪事業體在品牌形象館開幕打頭陣，展出旗下最具人氣的車款外，亦同步展出台灣本田獨有的「安全駕駛」、「FUN CLUB」等車主活動介紹。

「Honda Welcome Plaza品牌形象館」位於台北市民生東路台北市三段，開放時間為每周一～六，上午9時至下午6時。

(工商 )