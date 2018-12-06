徐媽忍不住開罵 小S貼照認臉部動手腳：別再發瘋了！

2018年12月06日 10:31 中時電子報 吳品瑤

「毒舌女王」小S今年40歲且已是3個孩子的媽，然仍活躍於演藝圈的她，每每現身都展現完美樣貌，無論身形或是臉蛋都維持得相當好，然她昨晚在臉書po文，表示這其實是她對外貌要求嚴苛的結果，且她永遠認為自己不夠完美，竟坦承錄新節目前，臉部去做了玻尿酸、肉毒等為微整形，搞到最後變「僵臉怪」，慘遭徐媽媽留言斥責！

小S打肉毒、玻尿酸，慘遭徐媽媽大罵「欠揍」。(翻攝自小S臉書)

小S上個月赴義大利錄製新節目《小姐姐的花店》，昨有感而發，突然在臉書po文，坦白糾結於自己的缺點：「我的淚溝，我的眼袋，我哪裡不夠瘦！」，因此跑去打了一堆肉毒、玻尿酸，但結果並不好「我去義大利錄影之前，因爲糾結，付出慘痛的經驗，整季都是僵臉怪！」。

小S表示曾經問過女兒：「媽媽哪裡不好看？」，孩子們都說看不出來，仍舊深愛她，「阿雅不是大美女我還是一樣愛她！有人是因爲我的外型愛我的嗎？我如果是個自私自利的大美女，有人會愛嗎？」，自省為何到了40歲，會突然糾結這種無聊簡單的事，「我要自在而不是說說，我要開心而不是假裝！我要漂亮但是自然的！」，因此盼望自己能放過自己，就算要做微整形，也要適度，最後還自我喊話：「徐熙娣，別再發瘋了！」，而這篇文也引來徐媽媽留言，心疼罵小S：「破壞老娘的作品，欠揍！」，小S則回應：「女兒不孝」，粉絲則安撫她，覺得她的心才是最吸引人的，做自己就很棒了！

(中時電子報)