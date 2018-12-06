核一乾貯設施卡關 沈榮津：應再溝通

2018年12月06日 16:37 中時 姚志平

針對核一廠1號機運轉執到期，但乾貯設施水土保持證明仍卡關，經濟部長沈榮津6日在立法院表示，除役應以安全為先，新北市政府與台電應該再討論。

(中時 )