十大教育新聞 新課綱、台大校長案都入列

全教總理事長張旭政宣布今年教育金驢獎得主是宜蘭縣代理縣長陳金德(簡立欣攝)

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旺報

由全教總（全國教師工會總聯合會）舉辦的「2018十大教育新聞」6日出爐，「新課綱是否能如期如質上路」拔得頭籌；不令人意外的是台大校長遴選案亂象以及與此相關的「史上最短命教育部長吳茂昆」占了兩個名次，分占4、5名。另外「年度金爐獎」是宜蘭代理縣長陳金德，理由是將興中國中廢校；今年特別增加的「年度教育人物」是新北市長朱立倫，原因是任內大量設立公托與公幼，對於幼教公共化有具體施政表現。

全教總理事長張旭政宣布，今年由全教總幹部評選出的年度十大教育新聞依序是：一，新課綱是否能如期如質上路仍待觀察；二，性平教育爭議不斷；三，準公共化擴大實施，幼托品質仍難保；四，高教亂象連環爆，教育部難辭其咎；五，神話不堪檢驗，吳茂昆成史上最短命教育部長；六，片面停辦公校，縣府角色錯亂；七，私校辦學病入膏肓，教育部功不可沒；八，肯定高中科科等值，技高分組實習課程留遺憾；九，37年來首次調高國中教師員額，每班編制至2.2人；十，全教總要求縣市長支持中小學裝設冷氣得到正面回應。

全教總副秘書長李雅菁表示，新課綱從2014年11月發布至今課綱審議一波三折，兩個焦點須關注，包括：國中小彈性學習課程能否還給學校自主，高中選修課程能否解決師資員額等問題；自然科學領綱要求要有實作課程，但是相關的實作設備及教室是否能呼應。

全教總秘書長劉欽旭表示，高教亂象包括台大校長爭議歷經三任教育部長仍無解，文大校長重啟遴選、代寫論文以及碩博士在職專班一條龍等醜聞，毫無作為的教育部必須負起全部責任。

全教會諮商輔導處主任林清松表示，宜蘭縣代理縣長陳金德上任第17天就參訪慈心華德福實驗學校，答應解決校地問題，今年5月就無預警由縣府片面函文停辦興中國中，更讓慈心枉蒙吃相難看之冤，造成多輸局面。陳金德也因此獲得年度教育金驢獎。

全教總法務中心副執行長李俊璋表示，針對大成商工涉嫌違法停發教師學術加給，解聘教師一事，以及之前永達技術學院、亞太技術學院，教育部流於形式的監督甚至護航，減招反而讓學校解聘或不續聘教師，停招更助長董事會可以用「技術性方式辦倒學校」。

劉欽旭總結，公共化的高國中小穩步前進，私有化的高教、私校、幼教亂象不停，教育一定要走向公共化。

(旺報 )

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