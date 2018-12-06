十大教育新聞 新課綱、台大校長案都入列

2018年12月06日 10:44 旺報 簡立欣

由全教總（全國教師工會總聯合會）舉辦的「2018十大教育新聞」6日出爐，「新課綱是否能如期如質上路」拔得頭籌；不令人意外的是台大校長遴選案亂象以及與此相關的「史上最短命教育部長吳茂昆」占了兩個名次，分占4、5名。另外「年度金爐獎」是宜蘭代理縣長陳金德，理由是將興中國中廢校；今年特別增加的「年度教育人物」是新北市長朱立倫，原因是任內大量設立公托與公幼，對於幼教公共化有具體施政表現。

全教總理事長張旭政宣布，今年由全教總幹部評選出的年度十大教育新聞依序是：一，新課綱是否能如期如質上路仍待觀察；二，性平教育爭議不斷；三，準公共化擴大實施，幼托品質仍難保；四，高教亂象連環爆，教育部難辭其咎；五，神話不堪檢驗，吳茂昆成史上最短命教育部長；六，片面停辦公校，縣府角色錯亂；七，私校辦學病入膏肓，教育部功不可沒；八，肯定高中科科等值，技高分組實習課程留遺憾；九，37年來首次調高國中教師員額，每班編制至2.2人；十，全教總要求縣市長支持中小學裝設冷氣得到正面回應。

全教總副秘書長李雅菁表示，新課綱從2014年11月發布至今課綱審議一波三折，兩個焦點須關注，包括：國中小彈性學習課程能否還給學校自主，高中選修課程能否解決師資員額等問題；自然科學領綱要求要有實作課程，但是相關的實作設備及教室是否能呼應。

全教總秘書長劉欽旭表示，高教亂象包括台大校長爭議歷經三任教育部長仍無解，文大校長重啟遴選、代寫論文以及碩博士在職專班一條龍等醜聞，毫無作為的教育部必須負起全部責任。

全教會諮商輔導處主任林清松表示，宜蘭縣代理縣長陳金德上任第17天就參訪慈心華德福實驗學校，答應解決校地問題，今年5月就無預警由縣府片面函文停辦興中國中，更讓慈心枉蒙吃相難看之冤，造成多輸局面。陳金德也因此獲得年度教育金驢獎。

全教總法務中心副執行長李俊璋表示，針對大成商工涉嫌違法停發教師學術加給，解聘教師一事，以及之前永達技術學院、亞太技術學院，教育部流於形式的監督甚至護航，減招反而讓學校解聘或不續聘教師，停招更助長董事會可以用「技術性方式辦倒學校」。

劉欽旭總結，公共化的高國中小穩步前進，私有化的高教、私校、幼教亂象不停，教育一定要走向公共化。

(旺報 )