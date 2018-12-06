桂綸鎂、9m88 享受香奈兒Style的度假

桂綸鎂在巴黎度假時，穿香奈兒藍色系列Cruise新裝搭配Coco Crush飾品，優閒又不減時尚。（CHANEL提供）

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新生代女歌手9m88前往泰國曼谷度假，一身香奈兒Cruise新裝搭配Coco Crush飾品，享受度假時光。（CHANEL提供）
香奈兒Coco Crush戒指小型款，7萬6000元。（CHANEL提供）
香奈兒Coco Crush戒指鑲鑽款，14萬4000元。（CHANEL提供）
香奈兒Code Coco腕表，21萬1000元。（CHANEL提供）

年終假期多，度假也要衣著時尚，千萬別懶散邋遢，壞了度假的好心情。最近桂綸鎂、台灣新生代歌手9m88分別在巴黎和曼谷度假，一身香奈兒Cruise新裝、佩戴百搭的香奈兒Coco Crush飾品，一派優閒但又不減時尚。

桂綸鎂日前穿上香奈兒Cruise度假新裝漫步在巴黎街區，藍白色系的針織上衣搭白色緊身褲，再加上BOY CHANEL斜揹包，即是外出旅行最輕鬆愉快的航海裝扮，身上的珠寶配件則選擇百搭又時尚的Coco Crush 戒指和耳環。

風格前衛的女歌手9m88日前前往泰國曼谷出席Cruise度假系列服裝秀，在曼谷街頭享受度假時光，一襲香奈兒白色連帽上衣和皮裙，巧妙搭配寬版彩色壓克力手鐲和Coco Crush飾品，在冬季也能享受夏日風情。

(中時 )

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