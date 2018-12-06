政院2030打造台灣成雙語國家願景

2018年12月06日 11:35 工商 呂雪彗 、 郭佩凌

跟著韓流？！ 行政院推2030雙語國家

行政院推動雙語國家政策，院長賴清德今（6）日在行政院會拍板「2030雙語國家政策發展藍圖」指示，雙語國家政策為國家的重大政策，各部會應全力執行藍圖中的各項策略，並與地方政府共同努力推動，以厚植國人英語力，全方位提升國家整體競爭力。

賴揆表示，教育是推動雙語國家政策的重中之重，教育部應鬆綁相關法規，修法建立彈性創新學習模式，全面啟動教育體系的雙語活化，並於3個月內將修法草案送立法院審議。

依據國發會規劃之藍圖內容，以「厚植國人英語力」與「提升國家競爭力」兩大政策目標，推動「從需求端全面強化國人英語力」、「以數位科技縮短城鄉資源落差」、「兼顧雙語政策及母語文化發展」、「打造年輕世代的人才競逐優勢」4項理念，這次的規劃是由需求端全面強化國人英語力，而非同過往偏重於政府單位、公共標示或觀光等硬體環境雙語化工作；並希望藉由新興科技與數位學習平台，縮短城鄉學習的落差，幫助偏遠地區的孩童享受與城市同樣的學習資源。

此外，在推動雙語國家政策的同時，母語文化的推動也同等重要，不會壓抑母語教育的推動落實；最重要的是，面對世界各國競逐人才，若要進一步走向國際，擁有國際通行語言之溝通能力不可或缺；因此，為進一步強化我國競爭力，吸引跨國企業來臺，讓年輕世代可在家鄉有更好的發展機會，政府爰規劃打造臺灣成為雙語國家；並充分運用民間資源，以最小成本創造最大利益的概念，達成「以2030年為目標，打造臺灣成為雙語國家」之願景。

國發會指出，政府過往曾推動「營造英語生活環境建設計畫」等方案，針對拓展臺灣觀光資源所營造之雙語化硬體環境，已取得相當成果。本次推動重點係基於過去基礎之上，進一步提升國人運用英語的軟實力。至於推動英語成為第二官方語言，則於2030年後，視雙語政策推動成果之執行檢討，再行研議，此與新加坡和香港等將英語作為官方語言之背景與目的截然不同。

本藍圖係最重要的措施為全面啟動教育體系的雙語活化，含：修法建立彈性創新學習模式、加速教學活化及生活化、充實英語推廣人才、運用數位科技創造普及的個別化學習機會，以及促進教育體系國際化。

除了推動教育體系的雙語活化策略外，各部會並需針對業管提出包括推動設立全英語電視臺頻道、鼓勵公廣集團製播英語節目、增加廣播電臺之英語節目、營造友善雙語觀光環境、政府採購文件雙語化、鼓勵促參案件雙語化、重大案件與涉在臺外國人或外商之起訴書提供英文摘要內容、建議司法院對重大判決摘要英譯、建置科學園區及產業園區雙語友善投資環境、鼓勵企業提升英語力、提升勞工英語力等多項個別策略。

另推動各部會官網全面雙語化、與外國人相關文書及法規雙語化、公共服務場域第一線服務雙語化、落實政府公開資訊雙語化、推升文教場館之雙語服務、培育公務人員英語溝通力，以及全國技術士技能檢定考試可以英語進行及證照雙語化等共同策略。

(工商 )