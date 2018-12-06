一次性景點暴增近百座 觀光局：不會再蓋、重行銷

至高跟鞋教堂觀光的旅客人數已逐漸減少。（報系資料照）

友善列印
中時
李宜秦

立法院交通委員會今審查觀光局108年度的各項預算，立委指出，觀光局多只著重硬體升級，卻忽略軟體服務品質，短短3年內，國內竟興建了80座彩繪村、13座天空步道、4座玻璃教堂，卻無法帶來相應的觀光效益，要求觀光局不要再建設類似的一次性景點，對此觀光局長周永暉也同意「不要再蓋」。

觀光局在108年度「國家風景區開發與管理建設計畫」中預計編列18億3900萬元，然而立委林俊憲指出，我國規劃的觀光景點重複性高、沒有特色，旅客往往不會想要再訪，只有在景點剛推出時會有一窩蜂地朝聖波，時間久了就乏人問津。決定凍結該項預算20％，要求觀光局提出書面報告。

對此觀光局長周永暉也贊同，表示「不要再蓋」，觀光局技術組組長黃勢芳表示，今年也有接到3件以上景觀橋的建設申請，都予以駁回，由於類似景點過多，彩繪村、無功能性的景觀橋等都不會再新建，除非是具有交通功能的才會建設，不過交通橋也多是向公路總局申請預算，不屬觀光局的職權。

黃勢芳說，明年編列18.39億的預算，多是用於繼續興建或修繕舊有設施，未來會加強行銷工作，將過去建設的景觀建設推銷出去，避免遊客都只在建設新完成時一窩蜂前來觀賞，新鮮期過後旅客又寥寥無幾。

(中時 )

十大教育新聞 新課綱、台大校長… 愛心小民吳文薺認購高麗菜 分贈…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。