一次性景點暴增近百座 觀光局：不會再蓋、重行銷

2018年12月06日 11:18 中時 李宜秦

立法院交通委員會今審查觀光局108年度的各項預算，立委指出，觀光局多只著重硬體升級，卻忽略軟體服務品質，短短3年內，國內竟興建了80座彩繪村、13座天空步道、4座玻璃教堂，卻無法帶來相應的觀光效益，要求觀光局不要再建設類似的一次性景點，對此觀光局長周永暉也同意「不要再蓋」。

觀光局在108年度「國家風景區開發與管理建設計畫」中預計編列18億3900萬元，然而立委林俊憲指出，我國規劃的觀光景點重複性高、沒有特色，旅客往往不會想要再訪，只有在景點剛推出時會有一窩蜂地朝聖波，時間久了就乏人問津。決定凍結該項預算20％，要求觀光局提出書面報告。

對此觀光局長周永暉也贊同，表示「不要再蓋」，觀光局技術組組長黃勢芳表示，今年也有接到3件以上景觀橋的建設申請，都予以駁回，由於類似景點過多，彩繪村、無功能性的景觀橋等都不會再新建，除非是具有交通功能的才會建設，不過交通橋也多是向公路總局申請預算，不屬觀光局的職權。

黃勢芳說，明年編列18.39億的預算，多是用於繼續興建或修繕舊有設施，未來會加強行銷工作，將過去建設的景觀建設推銷出去，避免遊客都只在建設新完成時一窩蜂前來觀賞，新鮮期過後旅客又寥寥無幾。

(中時 )