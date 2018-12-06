公布3副市長及秘書長　盧秀燕：人選是自己找的

2018年12月06日 11:20 中時 陳淑芬

盧秀燕公布小內閣3名副市長分別是前立委楊瓊瓔（左2）、前台南市警局長陳子敬（左1）、國家政策研究基金會董事令狐榮達（右2）；祕書長則是前都發局長黃崇典（右1）。（陳淑芬攝）

台中市長當選人盧秀燕6日舉辦記者，公布市府小內閣3名副市長分別是前立委楊瓊瓔、前台南市警局長陳子敬、國家政策研究基金會董事令狐榮達；祕書長是前都發局長黃崇典。盧秀燕表示，這些人選並他人推薦或自薦，都是她自己找的，她自己在民意機關很久，知道哪些人具有強大能量。

盧秀燕指出，她與楊瓊瓔認識多年，她是最能接地氣及親和力的政治人物，而且熟悉地方事務，更是「和而不和」、有原則的政治人物。

盧秀燕說，台中市是台灣第二大城市，接軌國際及國際化是很重要的工作，「打入國際市場」是她未來4年重要的施政。令狐榮達曾任外交部次長，具有國際化事務能力，是能接軌國際、對接國濟事務的官員，在他的外交生涯代表國家在經貿事務、文化、農漁產品及教育的推廣，對台中市國際化一定能夠勝任。

盧秀燕說，一個城市的治安及公安非常重要，台中市需要有專業能力及口碑的高手，打造安全城市。陳子敬在警界服務終身，熟悉治安及公安工作，在警界的口碑良好、績效卓著，他是大甲人，也曾在台中市警界服務。

盧秀燕指出，黃崇典則是台中市栽培出來的文官，公職生涯都在台中市政府服務，跨越市長林柏榕、張溫鷹、胡志強及林佳龍等市長，是優秀有經驗的文官，對台中市府運作相當了解，且超越黨派，受到歷任市長器重，是最佳幕僚長的人選。

(中時 )