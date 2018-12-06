國民黨第五選區立委補選沈智慧第一個登記

前立委沈智慧（右二）拔得頭籌，今天第一位前往市黨部登記，並繳交10萬元民意調查作業費。（陳世宗攝）

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沈智慧完成登記後，強調立院是她一直希望重返的戰場，為落實法治及公投來打拼。（陳世宗攝）

台中市第五選區前立委台中市長當選人盧秀燕，市長選舉前4天，公開辭去立委職務，中選會已核定該選區立委補選日程；國民黨中央黨部為慎重起見，有意角逐者6日開放登記，前立委沈智慧拔得頭籌第一位前往登記；她說立院是她一直希望重返的戰場，為落實法治及公投來打拼。

國民黨台中市黨部指出，欲登記參選同立委補選的同志，於6日上午九時起至下午五時，前往台中市黨部辦理登記，星期五由中央黨部舉行協調會，晚間召開民調說明會；預計於八、九兩日，針對已登記參選的同志進行電話民調，十日上午公布民調結果。民調第一名者，12日送國民黨中常會通過，並徵召為國民黨出征北區、北屯區立委補選！

國民黨中常委、前立委沈智慧早上在她妹妹北屯區市議員沈佑蓮、新科市議員羅廷瑋陪同下，上午九點半，前往國民黨台中市黨部辦理北北屯區立委補選黨內登記。

沈智慧表示，她是盧秀燕在國會最好的接班人，做過國會總召及各委員會召集人，立法嫻熟，立即上手，可以繼盧秀燕後，為國會增添新戰力。沈智慧強調，會為人民在立法院「添拚經濟，拼生活，落實公投。」「拼釋憲，拼法制，落實民主。」

沈智慧也喊出「秀燕與智慧，同心來打拼」、「台中向前行，安居又樂業」等願景與口號，希望人民給她機會，重返國會打拼！

(中時 )

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