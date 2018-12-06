遭投訴拖累航班延飛 林志穎無奈澄清：烏龍事件

林志穎搭機引起爭議。（取自臉書）

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林志穎提供班機提早一分鐘抵達的證明。（林志穎提供）

林志穎近日搭機時被同班乘客投訴，從香港坐飛機返回台灣時，空姐已經準備要關機艙門時，突然說要拿回寄艙的行李，也讓這架班機延誤起飛。

據《蘋果日報》報導，投訴者搭乘11月29日晚上10點55分由香港飛台灣班機，當時林志穎和3名同行友人坐商務艙，當空姐準備要關機艙門時，林志穎卻忽然要求拿回寄艙的行李，當時空服員要求林志穎同行友人，得有人下飛機去領行李，而下飛機的是和林志穎同行的其中一位，之後人和行李下去後，空姐就立刻關機艙門讓班機起飛。消息曝光後引起高度討論。

林志穎對於新聞報導班機延誤事件，剛剛回應說：「那天是工作後預備返回，在登機後才發現忘了稍早在機場買了小朋友玩具，因為吃東西時放在地上，經詢問空姐能否有人去拿，依照規定後，地勤人員說來不急，於是委託助理下飛機去拿，也沒有報導中的要求拿回托運行李，飛機也準時關艙門準備起飛，並無所謂的特權而讓班機延遲」。

他進一步表示，「主要延遲飛行原因為機場地面因素而沒有準時推上跑道，但最後飛機也提早1分鐘抵達，經查詢飛行資料顯示飛機起飛都是在23:15分左右，這樣的一個烏龍事件成為新聞事件，讓大家關切真是不好意思」。

(中時 )

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