韓國瑜就職典禮 150個擺攤名額8日抽籤

2018年12月06日 11:48 中時 林宏聰

12月25日在愛河畔的高雄市長就職典禮備受外界矚目，準高市新聞局長王淺秋6日表示，周邊150個攤位將從前1天下午起營業，並加入街頭藝人表演，提早開始熱鬧的歡樂派對；此外，典禮設計特別強調愛與包容，不分藍綠邀請歷任高雄市長參加，甚至考慮演奏陳其邁的競選歌曲《阮尚愛的所在》，「選完了，實在不必再分彼此」。

王淺秋6日上午在國民黨高市黨部開記者會，解說就職典禮目前規畫進度。她表示，為了讓攤商有更充裕時間營運，將於典禮前1天、24日下午2點至晚上10點即開放營運，隔天早上8點至中午12點繼續營業。

此次規畫有120個攤位，僅收取800元搭棚架費用，不收設攤費，另有30個公益攤位，由社會局篩選合適的社福團體免費參加擺攤；將統一於8日星期六早上10點至10點25分，在河東路愛河畔高雄地方法院前發放兩聯式號碼牌，現場有多少人索取就發多少張，所以不必特別早排隊，發完後抽出120個攤位，並將於24日上午11點在典禮現場抽籤排位子。

王淺秋表示，以往就職典禮都安排在市長辦公室簽署第1份公文，但這次移到愛河邊辦，所以第1份公文簽署儀式將在台上進行，就從愛河畔出發；當天也沒有特別安排午宴，歡迎大家分散至會場邊的攤商、甚至高雄各地吃小吃，促進觀光。

特別的是，韓國瑜雖然藍襯衫是個人招牌穿著，但就職典禮畢竟比較隆重，王淺秋指出，團隊已委請實踐大學高雄校區時尚設計學系曾獲得WSD（World Stage Design）服裝設計金獎的設計師林恒正教授、帶領學系謝宜彣老師與傑出系友，新世代李聲浩聯手打造就職典禮服裝造型，盼融合莊重、時尚流行感及在地元素。

(中時 )