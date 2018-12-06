2018年12月06日 14:08 中時 林和生

屏縣議長選舉黑影幢幢？議員：不要汙名化屏東

隨著選舉結束，各地正副議長選情逐漸白熱化，有媒體報導屏東有新科縣議員差點被黑衣人強押上車，更多達8人申請隨扈，但屏東縣刑大第一時間否認傳言，藍綠議員也否認曾遭有心人士關說，更強調，屏東沒有那麼「黑」、真的言過其實了。

此次選舉結果，國民黨17席、民進黨15席、台聯1席、無黨籍22席，維持三分天下態勢。有意角逐正副議長人選，積極尋求其他黨派支持。

因競爭激烈傳出黑影幢幢，但民進黨籍新科議員方一祥強調，自己首次當選議員，且黨團已經作出決議，推出自己的副議長人選，這次屬亮票投票，所以都遵照黨團指示，並表示，目前還沒有人來接觸，不覺得人身受到威脅，也沒有申請隨扈打算。

國民黨籍議員唐玉琴更斬釘截鐵的說，報導真的言過其實、屏東沒有那麼「黑」啦，屏東人還是有相當素質，千萬不要汙名化屏東，屏東是一個陽光熱情地方。

屏東縣刑警大隊長林俊賢表示，為加強查察議會正副議長選舉不法情事，檢警調已組成專案小組，警政署也在選前便指派刑事局偵八大隊南下全力支援屏東縣政府警察局，加強蒐報可能的賄選、選舉暴力情資。

但據了解，目前申請隨扈議員共有6人，其中5人是長期申請隨扈的資深議員，僅1人是此次新當選議員，對於傳出的選舉暴力情勢，也僅強調還在查證中。

針對暗潮洶湧的正副議長爭奪，屏東地檢署絲毫不敢大意，屏檢檢察長林錦村指出，已派專責檢察官指揮轄區警、調嚴密查察正副議長選舉，宣示查賄制暴決心。

(中時 )