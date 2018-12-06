NBA》喬治末節摘25分寫歷史 絕殺三分撕籃網

2018年12月06日 11:39 中時電子報 黃及人

Winning Shot.

Russ delivers to PG. pic.twitter.com/fXagYV4nar — OKC THUNDER (@okcthunder) 2018年12月6日

原本今晚是韋斯布魯克成為史上大三元次數第3多的紀錄之夜，沒想到保羅喬治搶光隊友風采，因為他不僅攻下本季新高47分，其中末節包辦25分改寫雷霆隊史紀錄，更投進絕殺三分球，幫助雷霆不可思議以114比112逆轉撕裂籃網！

這次喬治確實讓韋斯布魯克變成最佳配角，因為打完前3節，還以75比93大幅落後的雷霆，竟在末節吹起反攻號角，喬治更是火力全開，貢獻雷霆末節所拿39分當中的25分，更在最後3.1秒投進逆轉三分球，幫助雷霆神奇逆轉。

喬治除了成為自從雷霆搬到奧克拉荷馬之後，單節攻下最多分數的雷霆球員，也拿15籃板、4助攻，徹底搶光韋斯布魯克的紀錄之夜風采，因為韋少拿下21分、17助攻與15籃板的生涯第108次大三元，正式超越奇德成為史上第3多。

除了喬治瘋狂飆分、韋斯布魯克大三元的雷霆「例行」演出，亞當斯也替雷霆拿下15分、8籃板，薛洛德12分，反觀6人得分上雙的籃網，卻無力留住主場勝利，克拉布貢獻籃網最高22分，傷癒復出的喬哈里斯19分，羅素17分。

(中時電子報)