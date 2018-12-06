愛心小民吳文薺認購高麗菜 分贈宗教弱勢團體

2018年12月06日 11:49 中時 黃國峰

市井小民吳文薺女士，感受農民的困苦，認購雲林高麗菜，6日委託萬和宮分送其中1000顆高麗菜，索取民眾大排長龍。（黃國峰翻攝）

高麗菜近來全台盛產，導致供過於求，農民血本無歸，欲哭無淚，台中市萬和宮6日早上洋溢著對高麗菜農的愛心，1000顆高麗菜分送給信眾、鄉親，不過這不是企業大老闆或政治人物愛心認購，而是市井小民，住在南屯區田心里的吳文薺女士，目睹她公公種菜辛勞，更感受菜賤傷農的辛酸，特別捐贈1000顆來自雲林的高麗菜，委託萬和宮贈送。

吳文薺表示，78歲高齡的公公，務農多年，在日月潭種高麗菜，之前運送台北農產果菜公司，收購價格每公斤4元，一箱20公斤賣80元，但連同紙箱及運費等，一箱的成本需要92元，一箱就要倒貼12元。她公公因此心情大受影響，右眼中風，緊急送醫治療。

吳文薺不忍心公公血本無歸，透過台中市一家建設公司董事長幫忙，以每箱200元，全部收購她公公的高麗菜，轉贈育幼院等相關社福團體。看到老人家心情開懷，她也很高興，更感謝這位不願具名的董事長的愛心。

不久前吳文薺回雲林娘家，發現遍野的成熟高麗菜園，但農民們卻愁雲滿面，心疼農民的苦境，特別將一位阿姨種植，大約一萬顆高麗菜，全部買下，其中80%，已經捐贈佛光山、育幼院或其他社福團體及田心里鄉親。

吳文薺女士相當低調，側面了解是上班族，6日上午也沒到場，得知在半小時內全部送完時說：「謝謝大家分享！」她強調，農民種菜很辛苦，她只是盡一點心意，說不上是什麼愛心啦！

(中時 )