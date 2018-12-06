華為供應鏈曝光　高通、富士康為金牌供應商

2018年12月06日 12:19 工商 康彰榮

華為CFO孟晚舟在加拿大被捕消息震撼市場，上下游供應鏈廠商如坐針氈。據大陸國信證券日前統計，華為累計擁有超過2,000家供應商，其中包括高通、英特爾等眾多美國公司，還包括瑞聲科技、比亞迪等中國公司，以及大量來自日韓的科技企業，台資富士康則是連續十年成為華為金牌供應商。

華爾街見聞引用國信證券近期統計，華為累計擁有超過2,000家供應商，從上游品類角度看，連續十年成為華為金牌供應商的公司包括DHL、富士康、高通以及Analog Devices等，其中兩家為晶片製造商，另外兩家為組裝和物流服務提供者。

從華為所有供應商來看，生產手機、電腦等2C端產品有28家，其中超過3成是晶片供應商，主要是高通、博通、英特爾等廠商，而晶片供應商中，CPU晶片供應商又占一半以上。

從晶片供應看，晶片設計架構提供商主要是ARM，知名晶片商高通和博通為華為提供幾乎全品類晶片服務，CPU晶片商主要有英特爾、聯發科、美滿電子等、NFC供應商主要有英飛淩、恩智浦等、電源管理晶片主要有Analog半導體。

第二大供應大類是用於生產設備的光電器件，主要供應商是德州儀器、村田、Analog半導體等知名電子元件生產商。

根據市場研究公司Gartner報告，2017年華為是全球第五大半導體晶片買家，採購總額約140億美元，年增32.1％。

(工商 )