華為供應鏈曝光　高通、富士康為金牌供應商

友善列印
工商

華為CFO孟晚舟在加拿大被捕消息震撼市場，上下游供應鏈廠商如坐針氈。據大陸國信證券日前統計，華為累計擁有超過2,000家供應商，其中包括高通、英特爾等眾多美國公司，還包括瑞聲科技、比亞迪等中國公司，以及大量來自日韓的科技企業，台資富士康則是連續十年成為華為金牌供應商。

華爾街見聞引用國信證券近期統計，華為累計擁有超過2,000家供應商，從上游品類角度看，連續十年成為華為金牌供應商的公司包括DHL、富士康、高通以及Analog Devices等，其中兩家為晶片製造商，另外兩家為組裝和物流服務提供者。

從華為所有供應商來看，生產手機、電腦等2C端產品有28家，其中超過3成是晶片供應商，主要是高通、博通、英特爾等廠商，而晶片供應商中，CPU晶片供應商又占一半以上。

從晶片供應看，晶片設計架構提供商主要是ARM，知名晶片商高通和博通為華為提供幾乎全品類晶片服務，CPU晶片商主要有英特爾、聯發科、美滿電子等、NFC供應商主要有英飛淩、恩智浦等、電源管理晶片主要有Analog半導體。

第二大供應大類是用於生產設備的光電器件，主要供應商是德州儀器、村田、Analog半導體等知名電子元件生產商。

根據市場研究公司Gartner報告，2017年華為是全球第五大半導體晶片買家，採購總額約140億美元，年增32.1％。

(工商 )

孟晚舟被捕效應 中興通訊AH股重… 滬指早盤跌1.28％ 5G概念股領跌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。