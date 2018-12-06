《我在普悠瑪上》國三生虐心告白：你們會原諒我嗎？

《我在普悠瑪上》國三生虐心告白：你們會原諒我嗎？(資料照 黃世麒攝)

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中時電子報
莊楚雯

台鐵6432次普悠瑪翻覆意外，至今已滿55天，造成18死亡、215人輕重傷，交通部至今還是交代不清。日前臉書「國語日報讀享會」分享一篇《我在普悠瑪上》，由一位卑南國中3年級的女生撰寫，描述她在普悠瑪事故倖存後，面對生離死別，從一線希望到絕望、逃避、悲傷到堅強面對，學會感謝的過程。

「這是我第一次知道，生死離我們這麼近」，開頭寫道正值荳蔻年華的她面對生死無常，普悠瑪翻覆時等待同伴們平安無事，但隨著時間過去，新聞媒體不斷報導，反覆看著最新消息卻又不願意相信，告訴自己，新聞都是假的。

「這一次我從一個任性又一為逃避的女孩，成了要面對生死無常、照顧別人的學姊」，穿梭在醫院病房、告別式之間，她自責、亂想、嚎啕大哭，但校長說，「我們可以悲傷，但我們也可以決定悲傷要影響我們多久」，只是這條成長的路很艱難。

許多人問「若知道發生這件事，還會選擇去韓國？」她回答，發生就是發生了，無法改變，至少她還擁有與他們在一起的美好回憶。「在韓國時我跟老師說，我會走在後面顧你們，不讓你們走太遠」，這次違背了諾言，走在前面出來，「你們會原諒我嗎？」

(中時電子報)

翻攝自 國語日報讀享會FB

文章來源：國語日報讀享會

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