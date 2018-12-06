獨》郭大維校內人事布局穩 傳公關執行長到位

「雲林國立大學聯盟合作備忘錄簽約典禮」今日在台大舉行，台大代理校長郭大維（中）出席。（李侑珊攝）

友善列印
旺報

台大懸缺正式校長已超過一年，今年1月5日遴選出的新任校長管中閔，迄今依舊未上任，如今傳出台大代理校長郭大維的人事布局已到位，月薪8萬的公關執行長也已到任，郭今(6)日出席活動時表示，面對諸多問題依舊未正面回應，僅表示，盼教育部秉持大學自主的原則，核定台大遴選委員會所選出來的校長人選。

「雲林國立大學聯盟合作備忘錄簽約典禮」今日在台大舉行，郭大維也受邀出席，郭大維在會後面對記者提問，即教育部迄今依舊未發校長聘書給台大，校方現在態度為何，郭則回應，台大校方也還在等待，因此無法做任何評論。

至於郭大維的校內人事布局逐漸到位，首先在自8月1日安排台大前主秘林達德出任校務副校長，創下創校以來，首見4名副校長在位的記錄，並自暑假期間逐步安排新人事團隊，而月薪高達8萬的台大首任公關執行長外傳也已到位，據聞由一名資深電子媒體記者接任，這項人事聘任也由郭親自拍板，該人事已到位，校內正在安排辦公室。

但大學校長代理任期並無明確規範，郭大維逐步安排行政人事，其動向引發揣測，面對記者再次詢問，台大是否將進入校長長期代理的狀態，以及郭是否有意布局以參選下一任校長，郭則沒有正面回應，僅表示，盼教育部能進大學自主的原則，核定台大遴選委員會所選出來的校長人選。

(旺報 )

《我在普悠瑪上》國三生虐心告白… 是教英語還是教課程？教團提出雙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。