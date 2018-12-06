獨》郭大維校內人事布局穩 傳公關執行長到位

2018年12月06日 11:43 旺報 李侑珊

台大懸缺正式校長已超過一年，今年1月5日遴選出的新任校長管中閔，迄今依舊未上任，如今傳出台大代理校長郭大維的人事布局已到位，月薪8萬的公關執行長也已到任，郭今(6)日出席活動時表示，面對諸多問題依舊未正面回應，僅表示，盼教育部秉持大學自主的原則，核定台大遴選委員會所選出來的校長人選。

「雲林國立大學聯盟合作備忘錄簽約典禮」今日在台大舉行，郭大維也受邀出席，郭大維在會後面對記者提問，即教育部迄今依舊未發校長聘書給台大，校方現在態度為何，郭則回應，台大校方也還在等待，因此無法做任何評論。

至於郭大維的校內人事布局逐漸到位，首先在自8月1日安排台大前主秘林達德出任校務副校長，創下創校以來，首見4名副校長在位的記錄，並自暑假期間逐步安排新人事團隊，而月薪高達8萬的台大首任公關執行長外傳也已到位，據聞由一名資深電子媒體記者接任，這項人事聘任也由郭親自拍板，該人事已到位，校內正在安排辦公室。

但大學校長代理任期並無明確規範，郭大維逐步安排行政人事，其動向引發揣測，面對記者再次詢問，台大是否將進入校長長期代理的狀態，以及郭是否有意布局以參選下一任校長，郭則沒有正面回應，僅表示，盼教育部能進大學自主的原則，核定台大遴選委員會所選出來的校長人選。

(旺報 )