2020總統、立委大選 游淑慧670字曝國民黨要贏關鍵

2018年12月06日 11:50 中時電子報 戴安瑋

九合一大選結束，緊接著是2020年的總統、立委大選，台北市議員當選人游淑慧表示，許多黨內前輩均樂觀以待，覺得總統、立委大選可以延續2018年的勝選氣勢，但她卻戒慎恐懼，認為國民黨要贏，不能總靠「運氣、天兵神將、對手自毀」；黨的勇氣、黨的作為、黨的改變，才真的能給人「投下去」的理由。

游淑慧在臉書上表示，2020年的總統、立委大選，許多黨內前輩均樂觀以待，覺得可以延續2018年的勝選氣勢；但她卻戒慎恐懼，覺得未必，原因有二，一是人民望「變」心切，這一次國民黨取得執政的縣市，能否在半年內交出第一張成績單，展現執政的能力，會成為2020大選重要的指標；二是教訓夠了、原諒民進黨。她認為，2018年的結果，不是國民黨勝利，而是民進黨敗了，票投國民黨，可能只為教訓民進黨；只是今年民進黨雪崩潰敗的結果，也讓許多人覺得教訓夠了。

她說，國民黨要贏，不能總靠「運氣、天兵神將、對手自毀」；黨的勇氣、黨的作為、黨的改變，才真的能給人「投下去」的理由，並說，不論是總統大選或立委大選，有意參選的人都不會是「最後5秒」才決定，枱面上、檯面下的動作大家都看在眼裡。既然早已磨刀霍霍、為何不乾脆提早提名？其實，羅智強都敢「不畏人言」，勇敢表態了；其他黨內前輩又有什麼好質疑拖延的呢？

(中時電子報)