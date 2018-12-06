逼宮說 蔡英文「迴廊談話」回應了

總統蔡英文。(圖片取自總統蔡英文臉書)

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中時電子報
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回應「逼宮說」 蔡英文：民主政治不是宮廷劇

九合一大選空前落敗後，外界認為總統蔡英文太愛閉門造車，讓民眾對於施政「霧煞煞」，因此蔡英文決定臨時在今天上午行程結束後，於總統府進行首度的「迴廊談話」，向外界說明她接下來的計畫。

蔡英文先是針對逼宮說表示，台灣是一個民主政治，不是威權政治，不用這麼宮廷劇。民主不是威權，不須把政治想這麼複雜。

她更強調民進黨過去在2008大敗過，因此已經給民進黨很大的警示和啟示。民進黨現在面臨困難，鬥爭不是最好的解藥。在選舉完後，對於選戰敗選因素，黨內有各種意見和看法，當然有人說話比較大聲，但是大家的基本共識都是　面臨困境，團結最重要。

蔡英文更表明現在和行政院長賴清德關係非常緊密。現在府院都有很深的反省和檢討。而總統府秘書長陳菊和賴清德兩人都不是戀棧職務的人，他們都有強烈的責任感，知道什麼時候要忍辱負重，什麼時候要退，現在大家都深切的體認要檢討和反省，為下一段鋪路。

在白綠合作議題上，蔡英文認為現在有很多的名詞出現，但最重要的是民意，這是將來要努力的方向。民進黨在2016年取得社會多數人支持，但現在卻是輸的局面，民進黨在這個過程有很多反省和檢討，接下來更親近人民想法，集結最大民意的支持。而這次公投結果，就是民意的展現。雖然這是公投有許多技術面的疏失，這是需要檢討，但民進黨會接受公投結果，找社會各種不同代表團體來討論，交換意見，取得共識。

(中時電子報)

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