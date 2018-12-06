退休多年才患石綿疾病 家屬控勞保給付看得到吃不到

2018年12月06日 12:20 中時 鄭舲

31年次的曾英一先生年輕時做車床加工，大量接觸殘留有石綿的鋼鐵，今年6月診斷出惡性間皮瘤，短短不到兩個月就過世。家屬想申請職災給付，卻因曾先生已退休非勞保身份無法申請職災死亡給付；也因他發病到過世不到兩個月，來不及進行失能認定而無法申請職災失能給付，形成勞工確診為職業病，勞保給付卻看得到、吃不到的荒謬現象。

民進黨立委李麗芬、台灣職業安全健康連線今舉行記者會指出，石綿在1970年代已被確認為第一類致癌物質，台灣在今年1月1日起才全面禁用石綿，環境中的石綿仍無所不在。從近年來癌症登記報告發現，惡性間皮瘤人數有逐年成長趨勢，顯示即將進入疾病的高峰期。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，現行《勞工保險條例》規定，勞工須在離職退保後一年內罹患職業病，才能請領完整的職災補償，若退保超過一年僅可請領職災失能給付。但石綿疾病潛伏期長達20到30年，且惡性間皮瘤在確診初期不會有明顯失能，一旦惡化後不到幾星期就會死亡，使得勞工罹病後任何補償都拿不到，必須自行承擔疾病後果。

李麗芬呼籲，台灣即將進入石綿疾病的高峰期，未來將有更多罹病勞工面臨類似困境，因此政府應儘速修改不正義的職災補償制度，制定《職災保險法》，明定規範讓已離職退保後發現罹患職業病的勞工，也可請領職災醫療、失能及死亡給付，也應儘速修訂失能認定標準，更貼近實務情況。

(中時 )