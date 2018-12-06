羽球》國家隊新氣象 戴資穎指導教練正式掌兵符

中華羽球隊新任總教練賴建誠(右起)，和前國家隊教頭張政雄、 中華羽協理事長張國祚。(中華羽協提供)

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中時電子報
／綜合報導

中華民國羽球協會今天上午召開選訓委員會議，進行2020東京奧運羽球培訓隊總教練一職審議，最終決議通過由世界球后戴資穎的指導教練賴建誠，出任國家隊總教練。

賴建誠從戴資穎的陪練員，一路慢慢進到訓練員、指導教練，到現在成為國家隊新任教頭，表示會盡力做好每件事，也會多學習，上任後第一步是籌組教練團，一步一步為2年後東京奧運做準備。

中華民國羽球協會今年9月份公告總教練甄選案報名，甄選期間多次與各球團、教練、選訓委員協商討論，上個月23日邀請專家學者進行的總教練遴選面試，由五位評委一致通過賴建誠當選2020年東京奧運會羽球培訓隊總教練，並於今日選訓委員會議中確認通過，任期自2019年2月1日起至2020年東京奧運會結束。

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前任中華羽球隊總教練張政雄，於2018雅加達亞運率隊奪下1金1銀2銅史上最佳成績，完美達成階段性任務，新任國家隊教練遴選前，張政雄也表示樂見年輕後輩來接替擔任總教練一職，完成世代交替傳承榮譽。

中華羽協現任理事長張國祚過去也曾是選手，上任後致力於成為選手後盾，於2018年進行再造改革，投入大量軟硬體資源，提升選手待遇與福利，大力拔擢更多優秀年輕選手與教練，對於國家隊總教練甄選結果，張國祚說：「期許新任總教練賴建誠與新的教練團隊能延續亞運成績，全力協助頂尖選手備戰2020年東京奧運為台灣摘金奪銀再創佳績。」

(中時電子報)

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