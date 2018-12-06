準縣議員王焜玄被押 家屬控嘉義地院「滯留」抗告案

準嘉義縣議員王焜玄被羈押禁見。（翻攝自王焜玄臉書）

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準嘉義縣議員王焜玄因涉賄選案，11月28日被羈押禁見，29日提抗告，其妻江季珍控訴嘉義地方法院「滯留」抗告案，至今未送案至二審台南高分院，違反「3天內應該將案件移送抗告法院」之法律規定，王焜玄被押已8天，無異是「押人取供」。

地院表示，該院於11月29日收到抗告狀後，依法向嘉義地檢署借卷準備要送給上級法院，但嘉義地檢署回覆尚未分案，之後再詢問，本月4日獲回覆「檢察官正在偵查中，不方便借卷」以後，迄今無消息，該院如果仍無法借卷，不排除先將抗告狀及羈押裁定送上級法院，再請上級法院向嘉義地檢署借卷。

江季珍發布新聞稿表示，其夫婿王焜玄被羈押，提起抗告，原本期待嘉義地方法院能夠公正審理對待，卻愕聞法院以「卷宗無法取得」為理由，違反刑事訴訟法規定「3天內應該將案件移送抗告法院」，至今仍把案件滯留。

江季珍表示，11月29日迄今已經超過8天，祈求嘉義地院能夠立即將案件送交台南高等法院，不要再配合地檢署阻撓其夫婿抗告救濟程序，用羈押逼人取供，再斷絕王焜玄抗告途徑，誓死無法接受。

王焜玄涉及至少6件現金賄選，11月21日檢警搜索王焜玄競選總部、住處撲空，且投票當天王沒有出面投票，檢方26日發布通緝，王焜玄27日由律師陳澤嘉陪同到案受訊後，檢方以有串供、逃亡之虞向法院聲請羈押，28日地院裁定羈押禁見，律師29日提出抗告。

(中時 )

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