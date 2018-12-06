金馬影帝曬洋妻「九宮格照」被美哭 最後一張公認鬧事！

劉燁po洋妻安娜的美照，最後竟加入自己的自拍照，被粉絲笑虧硬湊。(取材自劉燁微博)

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中時電子報

中國大陸帥氣男神、曾以《藍宇》拿下金馬影帝寶座的男星劉燁，除了演藝成績亮眼外，一家子也都極具話題性，他曾帶著一雙兒女諾一、霓娜上真人秀，這對混血萌娃擄獲眾多觀眾的心，也讓劉燁的法籍妻子再度受到關注，昨他貼出老婆的雜誌照，畫面相當美好，直到「最後一張」，讓粉絲看了笑翻直呼他超鬧事！

劉燁法國籍妻子安娜替時尚雜誌拍攝浪漫美照。(取材自劉燁微博)

金馬影帝劉燁身材挺拔、臉蛋俊帥，他也對自己的外表很有自信，曾在記者會上自誇擁有「盛世美顏」，平常熱愛在微博上猛貼自拍照，昨天他又更新了微博，難得主角不是自己，而是洋人老婆安娜，原來安娜登上了時尚雜誌《ELLE》，拍下一系列知性、復古又充滿異國浪漫風情的美照，讓男神老公也認同，直呼：「被媳婦美哭」。

劉燁的洋人妻子安娜為時尚雜誌拍攝照片，堪稱零死角美貌，劉燁還特地挑了9張組成「美照九宮格」，其中包含了安娜小時候的照片，可以看出劉太從小美到大，是母胎美女來著，然粉絲仔細一瞧，赫見九宮格最後一格，竟是劉燁敷面膜的自拍照，畫風丕變瞬間破壞前面8張的浪漫美好，讓粉絲狂虧「你自己看看P9合不合適」、「P9實在沒必要阿」、「九宮格硬湊反面教材」，眾人都被劉燁笑哭！

(中時電子報)

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