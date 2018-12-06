不能只靠重訓！ 研究：這些運動才能讓你優雅變老

德國最新研究發現，要維持心血管健康，讓身體優雅變老，與其多做重訓，不如常做跑步，游泳和騎自行車等耐力運動來得好。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

愈來愈多人選擇到健身房運動，主要原因是可利用更多健身器材，做重量訓練，希望能增進肌力和骨骼功能。不過，德國最新研究發現，要維持心血管健康，讓身體優雅變老，與其多做重訓，不如常做跑步，游泳和騎自行車等耐力運動來得好。

歐洲心臟期刊報導，德國萊比錫大學研究團隊招募266名年輕，健康但以前運動不活躍的志願者，研究耐力訓練，高強度間歇訓練和阻力訓練對人體細胞衰老的影響。

266人以隨機的方式進行運動，每周進行三次45分鐘的訓練，時間長達6個月，最後有124名完成了研究。此研究中，耐力訓練是採取連續跑步、游泳及騎自行車等運動，高強度間歇訓練是暖身、高強度跑步交替慢跑4次，阻力訓練則包括八個機台強化腹部、背部、手臂和大腿，而另一對照則維持不太運動的生活方式。

領導研究團隊的洛夫斯 (Ulrich Laufs)教授說，「和對照組相比，在進行耐力和高強度訓練的志願者中，端粒的活性和長度都有增加，這對細胞衰老，再生能力很重要。有趣的是，阻力訓練沒有發揮這些作用。」

研究人員發現，耐力訓練組和高強度訓練組的端粒活性增加2至3倍，端粒長度也顯著增加。因為這些類型的運動會影響血管中的一氧化氮，從而導致細胞的變化。這數據也顯示，能增進耐力的運動也可預防心血管疾病。

端粒是抗老研究的熱門指標，它就像是細胞的保護套，可以保護染色體完整，維持細胞的正常運作，隨著年齡增長，端粒會開始耗損，不能再保護DNA的染色體，此時細胞將停止生長，進入老化或凋零。

共同研究者德國薩爾大學的Christian Werner博士說，這項研究支持持歐洲心臟病學會目前的指南建議，也就是說，阻力運動應該是耐力訓練的補充，而不是替代。

(中時電子報)

文章來源：Endurance but not resistance training has anti-aging effects

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