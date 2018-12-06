中市立新自造教育及科技中心啟用 強調DIY、創意及共享精神

2018年12月06日 12:18 中時 陳世宗

強調DIY自製、創意，共享精神。（陳世宗翻攝）

台中市立新國中「立新自造教育及科技中心」全新完工，課程包括智能機器人、VR虛擬實境、3D列印雷射雕刻創作、機電整合及新興科技探究等，強調DIY自製、創意，共享的精神；6日由教育局長彭富源主持揭牌啟用典禮。他表示，市府將在107學年度完成山、海、屯、中各至少1座中心，以呼應工業4.0人才培育。

彭富源表示，打造台中「智慧機械之都」一直是市府的目標，因此規畫設置自造教育及科技中心來推動創客教育，以呼應工業4.0人才培育。在市府與學校合作下，台中市已設置5座中心，並將在107學年度完成山、海、屯、中各至少1座中心的里程碑。

彭富源指出，立新國中作為台中市第3所「自造教育及科技中心」基地，未來將協助台中市大里區、太平區、東區及中區學校自造教育課程推廣。立新自造教育及科技中心推動的理念以「做、用、想」為主，培養學生動手「做」、使「用」科技產品、及批判思考科技議題之「想」的能力，透過師生和親子共創、共享，動手做，讓孩子都能成為創意發想者。

教育局強調，自造教育及科技中心將採夥伴學校模式，整合台中市原有創客資源、配合聯盟師資共享，舉辦各式營隊及推廣自造教育相關課程。讓學生可以成為自己的生活設計師，自造教育及科技中心也有專屬粉絲網頁，讓學生老師和民眾可以隨時取得相關資訊。

(中時 )