中央大學衛星影像月曆 看見台灣阡陌之美

中央大學太空及遙測研究中心2019年衛星影像月曆，從高空鳥瞰台中新社花海。(中央大學提供)

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旺報

國立中央大學太空及遙測研究中心推出2019年衛星影像月曆「阡陌」，透過空間解析力高達50公分的Pléiades衛星，由數百公里外的高空觀察地面上不同的農漁業生產區域，阡陌緃横、百花爭豔、風光旖旎及波光粼粼之間，建構出一幅幅生動豐富的大地風情與脈動。其中台中新社花海園區，從衛星的高空俯視下，美景盡收眼底，在一片賞花熱中，格外受到注目。

中央大學表示，農漁業發展是人類文明進步的動力，近年來台灣地區農漁業的發展日趨多元，除了大家熟知的稻米及蔬菜外，經政府及民間多年努力，發展出其他多樣作物型態，不僅創造出極大經濟產值，也孕育出享譽國際的產品與技術。

中央大學太空及遙測研究中心近年來利用超高解析力衛星遙測技術，協助有關單位調查農業現況，獲得豐碩成果。2019年「阡陌」月曆使用光學遙測衛星影像地面解析度達50公分，挑選的六個農漁業生產區域，包含屏東蓮霧、台中新社花海、高雄荔枝、花蓮西瓜、屏東近海養殖及澎湖海上牧場，各種作物植栽樣貌與紋理清晰可見，養殖魚池內水車及海上箱網等設施也都一覽無遺。

其中台中新社花海園區前身農委會種苗改良繁殖場第二苗圃，花草搖曳近百年歷史，不同花卉建構出的色彩變化層層堆疊，衛星從高空俯視下，由深至淺、由近至遠，百花爭豔，美不勝收。

中央大學表示，太空及遙測研究中心自1995年起每年均選擇特定主題製作衛星影像月曆，今年的月曆不僅呈現台灣各地區農漁業發展的景象，也記錄科技進步及社會經濟環璄的變化，深具實用與典藏價值。

(旺報 )

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