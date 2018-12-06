10元小褲、68元內衣 彰化波曼妮亞內衣廠拍不忘做公益

2018年12月06日 12:17 中時 謝瓊雲

廠區男女內褲內衣等尺寸齊全、材質多元，通通下殺到最低價，活動起跑第一天一早立刻吸引女性消費者上門搶便宜。（謝瓊雲翻攝）

喜樂保育院生挑選試穿喜愛的內衣款式，現場還安排有專人協助指導正確穿著。（謝瓊雲翻攝）

網路知名品牌內衣波曼妮亞年度廠拍活動即日起至16日在廠區廣場起跑，內衣下殺99、190元，活動第一天先邀請喜樂保育院大小女院生挑選內衣學習如何穿內衣；並結合彰化縣救國團真善美聯誼會在廠區內舉辦愛心義賣活動、並募捐發票，義賣所得及發票將全數捐助弱勢。

會場花車堆放上千件內衣，全部下殺1折起，還有10元小褲，68元內衣回饋消費者，上午一開賣已吸引不少女性消費者進場搶購，廠拍期間，現場打卡加入會員就送精美小禮！99元商品、190元商品、內衣2件499、內褲3件250、發熱衣、塑身褲、人手必備品無鋼圈內衣，以及孕媽咪跟學生內衣通通都有優惠！男性內褲各式質料、尺寸也超齊全。

來自喜樂保育院的6名女性院生，上午開心地挑選自己喜愛的內衣褲，品牌總監康孟珍為院生量好尺寸、挑選合適的內衣，院生們露出開心又羞澀的笑容；喜樂保育院行政管理中心主任葉鳳棋表示，喜樂小作所內共有40多名院生屬於中重度身心障礙，內衣穿著是否舒適也不會表達，很感謝業者專業的指導、協助，並致贈所有院生內衣褲，保育院特別回贈感謝狀。

康孟珍表示，波曼妮亞廠拍關懷弱勢不落人後，廠拍開跑第一天，邀請喜樂保育幼院的大小朋友們一起來挑內衣；她發現很多院生穿著尺寸不合、材質不佳的內衣褲，會讓她們一整天都不舒服，所以已經幫院生們調整，希望他們開心度過每一天。

康孟珍說，年底到了，歡迎女性朋友趁著農曆年前為自己添購全新的內在美、好好寵愛自己，揪姊妹家人好友一起來合購湊滿額，通通一次購足！廠拍地點在彰化縣員林市三條街79號，營業時間：上午9時至下午6時。

(中時 )