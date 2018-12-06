終結自假上課！台大醫院工會公布勞動局來函

2018年12月06日 12:16 中時 林周義

台大醫院企業工會理事、護理師白紹煒揮棒示意打破醫療界陋習。（林周義攝）

小夜班的護理人員沒有完整的休息時間。（林周義攝）

自假上課是醫護界常態，台大醫院醫護人員36年來，利用休假日修習員工課程，卻無法申請加班費或補休，但上月底勞動局來函，指出應將課程採計為工時。台大醫院企業工會抨擊院方知法犯法，其他醫院，如北市聯醫，仍有類似狀況，呼籲醫護人員勇於爭取權益。

「工會到勞動局調解時，資方派出3名律師，說有讓員工認加班，但事實卻相違背！」台北市醫師職業工會秘書廖郁雯表示，不得已之下才發動勞動檢查，終獲勞動局確定上課時數應列為工時。

台大醫院員工課程，分為全面必修面授課程，及特殊單位（如急診、加護病房）需求課程。必修項目包含1小時的感染控制、安全與預防，及3小時的跨領域課程；特殊單位課程則是長達16小時的ACLS、APLS和PALS課程，及102小時的ICU訓練。若未如期取得學分，可能影響績效或面臨調職。

以102小時的ICU訓練課程為例，每周有一天半的時間都在上課，等於連續3個月無法休假。台大醫院企業工會監事、護理師張佑安表示，小夜班的護理人員甚至在下班後，只休息5小時，就得上4小時的課，課後休息2小時再繼續上班。

北市聯醫企業工會代表郭簣瑩表示，根據其工會10月份的調查，共有超過8成北市聯醫員工曾被迫上課，超過半數員工沒有補休、加班費，造成單日連續工時長達16小時，甚至連續工作12天的狀況，不僅造成醫護人員身心俱疲，也對增加病人的風險。

台大醫院發言人王亭貴表示，因未參與相關會議，尚未看到勞動局來函內容，但院方會往提供員工補休、加班費的方向走，並繼續與工會溝通。

(中時 )