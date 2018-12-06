影》哥欠120萬妹當性奴還債？ 宜蘭驚爆疑擄人為奴案

宜蘭一40歲的女子，日前疑遭張姓男子以哥哥欠120萬元為由擄走，關押在張自家住處長達2年。示意圖。(達志影像)

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中時電子報

宜蘭一名40歲的女子，日前疑似遭張姓男子以哥哥欠120萬元為由擄走，關押在張自家住處長達2年，其間張除了多次性侵女子，更以無線電控制女子行蹤。後女子獲救，警方以「使人為奴隸罪」等罪嫌將張及其家人移送法辦，但法官認為僅有女子單一指述，其精神狀況待鑑定，將張等3人無保釋回。

哥欠120萬妹當性奴還債？ 宜蘭驚爆疑擄人為奴案

據《自由時報》報導，宜蘭員山鄉疑似發生一起擄人為奴的事件。一名女子指控一張姓男子，她原與母親住在羅東鎮上，替張打零工維生，105年的某日，他卻突然闖入她家，聲稱女子哥哥欠他120萬，要求女子當「家奴」還債後將女子押走，再奪走她的手機。

張男將女子關在員山住所，並給她一台無線電要她「隨呼隨到」，之後女子便遭押長達2年，更常遭張男性侵。期間女子逃回家4、5次，每次都遭張與家人抓回並毒打，頭甚至被押進水盆凌虐，張更恐嚇女子如不順從，會對其母親不利，讓女子不敢逃跑。

直到今年九月，女子在路上遇到其友人，友人見她渾身是傷，驚覺有異，立刻帶著女子去報案，整件事情才曝光。縣府社會處社工後介入安置女子，並表示女子哥哥不知去向，且其母亦可能是身障邊緣人，因此未察覺異狀。

宜蘭檢方後指揮宜蘭警察分局偵辦，於前(4)日將張男及妻、兒拘提到案，依使人為奴隸、妨害性自主等罪移送。然法庭召開羈押庭審後認為，全案僅女子單一指述，且2年間被害人應有逃跑機會，認為女子精神狀況待鑑定，而被告則因無串證之虞無保請回。

(中時電子報)

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