民主不是宮廷劇 蔡英文：與賴清德緊密合作

2018年12月06日 12:20 工商 張鎧乙 彭媁琳、中時

民進黨在九合一選舉慘敗後，外界認為蔡英文總統（如圖）閉門造車，讓民眾對於施政「霧煞煞」，因此蔡6日決定在總統府進行首度的「迴廊談話」，蔡強調，民進黨現在面臨困難，鬥爭不是最好的解藥，在選舉完後，對於選戰敗選因素，黨內有各種意見和看法，當然有人說話比較大聲，但是大家的基本共識都是面臨困境，團結最重要。（張鎧乙攝）

總統蔡英文發表迴廊談話。（彭媁琳攝）

總統蔡英文上午在總統府3樓發表第一次「迴廊談話」，親自回應近期時事，蔡英文指出，民主政治不是宮廷劇劇本，沒有「逼宮說」。過去一年多來，她與行政院長賴清德緊密合作，未來也是如此。

蔡英文在會議期間，撥出5分鐘空檔，到總統府走廊上發表「迴廊談話」，笑稱若是效果良好，以後還會多多舉行。頗有與過去馬英九治國週記、陳水扁勇哥物語PK的味道。

蔡英文主動表示，近來很流行「逼宮說」，跟近來流行的宮廷劇很有關係，台灣是一個民主政治，不是威權政治，民主政治中，不是宮廷劇的劇本環境，不需要把政治想得這麼複雜，對民主政治要有基本的信任。

她指出，民進黨現在的狀態，民進黨2008年曾經挫敗過一次，那一次挫敗給我們很大很大警示，給黨內很多提示，當我們面臨困難時，鬥爭絕對不會是解藥，甚至是毒藥。這次選舉完後，黨內很多人有不同意見，對敗選原因檢討，都很認真去想。

蔡英文認為，有人講話比較大聲，有人在比較安靜的環境表達意見，各種現象都有，但都不改一個基本的共識，黨在面臨困境時，團結是很重要的，對民進黨整體來看是有信心的。下一個階段會把隊伍重整起來，面對下一個挑戰。

她強調，這段時間以來，內閣最重要的工作就是反省和檢討，行政院長賴清德帶領行政團隊做所有政策和過去行政作為上，深入地檢討，這段時間和賴院長常常見面，也常常討論問題，她也利用這段時間跟台灣社會，有一定程度的對話，她有一些感想和感受，都跟賴清德討論。基本上他們兩個在這個階段都有共識，檢討跟反省是現在最重要的工作。

蔡英文說：「過去一年多賴清德跟我是很緊密的工作夥伴，相信未來也是如此。」間接否認內閣會在近期總辭的傳聞。

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