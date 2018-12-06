華為公主孟晚舟被抓 陸媒：卑鄙的流氓手段

2018年12月06日 12:21 中時 楊家鑫

加拿大當局日前應美國要求，逮捕華為公司首席財務官、華為創始人任正非之女孟晚舟，引爆全球輿論關注。對此，大陸鷹派媒體《環球時報》總編輯胡錫進6日痛批「美國在市場上打不垮華為，請不要採取卑鄙的流氓手段。」隨後又刊文稱，大陸面臨的是一場非常複雜的博弈，不僅要堅定，更要拼智慧。習川會剛達成共識，抓孟晚舟是對共識的嚴重破壞。「如果美方粗暴堅持錯誤做法，逼中國釋放力量，那麼我相信華盛頓最終會後悔的。」

大陸《環球時報》6日報導指出，加拿大警方應美國要求，在溫哥華逮捕了任正非與前妻之女孟晚舟。消息傳回，引起廣大網友憤慨。對此，《環球時報》總編輯胡錫進在微博上痛批「美國在市場上打不垮華為，請不要採取卑鄙的流氓手段。」

2小時後，胡又發表長篇文章評論，他表示，雖然許多人都想要「以牙還牙」，「中國也抓兩個美國人吧」，但今天「中國面臨的是一場非常複雜的博弈，我們不僅要堅定，更要拼智慧。」

胡錫進認為，美方絕對是在惡意找茬，試圖用美國的法律體系整華為。那麼現在不是大陸出手與美國競賽流氓手段的時候，華為應首先認真同美國打一場法律戰爭，爭取在法律上駁倒美方的所有指控。

他表示，我相信，美方的所謂證據一定是漏洞百出的，華為有在美國法律體系下打贏這場官司的充分可能性。在這個過程中，大陸政府應與美方通過外交管道嚴正交涉，讓美國充分瞭解構陷華為將產生的惡果，並採取必要手段對美施壓。

他並強調，大陸在對美問題上現在非常克制，但這決不意味著大陸沒有力量。習川會剛達成共識，抓孟晚舟是對落實共識的嚴重破壞，這不符合川普總統的政治利益。「如果美方粗暴堅持錯誤做法，逼中國釋放力量，那麼我相信華盛頓最終會後悔的。」

(中時 )