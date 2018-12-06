獸醫系美女蔡祥愛耶誕 黑巧克力噴發少女心

2018年12月06日 12:24 中時 吳奕萱

天主教背景的蔡祥最愛過耶誕節，往年平安夜上教會，及相聚玩交換禮物都是她最期待的時刻。（服裝adidas，盧禕祺攝）

7-11觀察，在耶誕前夕商品換上季節限定包裝後，業績更較一般包裝成長2成，即起至1月1日止推出指定品項任選第2件6折優惠。（盧禕祺攝）

全家引進雀巢L'ATELIER瑞士巧克力139元，及KitKat奇巧巧克力25元，限定只在全家獨家販售，數量有限售完為止。（雀巢提供）

萊爾富meiji-CACAO 72％蜜漬香橙夾餡黑巧克力89元。（萊爾富提供）

超商耶誕巧克力大賞陸續進行中，每年穩定帶動相關業績成長1～2成。7-11觀察，在耶誕前夕商品若換上季節限定包裝，業績較一般包裝成長2成，獨家聯合金莎推出以米蘭大教堂包裝的「意大利金莎巧克力繽紛聖誕組」，即起至1月1日止，指定品項任選第2件6折優惠。全家與雀巢獨家引進旗下L’ATELIER，及KitKat兩款巧克力新品，只在全家單一通路販售，喜歡大人味可選擇可可含量高達54%的雀巢L’Atelier瑞士頂級巧克力，而KitKat奇巧巧克力共有焦糖、榛果、餅乾3款新口味，數量有限售完為止。

萊爾富網羅逾百件世界知名巧克力，1月1日止指定品項享任2件8折，如獨家引進榮獲皇室認證的比利時「伽樂」、瑞士品牌「瑞士蓮」、美國百年品牌「吉爾德利」，與瑞士雀巢的「凱雅」系列。OK超商推出由品牌獨家直送的歐美Sees CANDIES、韓國No Brand爆漿巧克力、狂銷款捲心酥，滿足老饕各種喜好。

《台北捷運站美食地圖》部落客心心表示，明治經典的Meltykiss巧克力有抹茶雙口味，當交換禮物很適合；LOTTE的Macadamia夏威夷果仁也很適合大眾口味，她最為推薦，在超商都買得到。

愛吃巧克力的伊林娛樂藝人蔡祥，從「璀璨之星」出道，頂著台大獸醫系、台中女中的高學歷光環，一雙靈活的大眼睛，與古靈精怪的叛逆性格，打破傳統家庭的期許勇闖演藝路。蔡祥對自己不設限，高中時就組樂團愛表演，現在暫停獸醫系學業，給自己完成夢想的挑戰；天主教信仰的她，不過生日只過耶誕節，除了平安夜上教會，去年也和朋友玩「爛禮物」交換大賽，使勁創意要整垮彼此。

蔡祥青睞濃度高的黑巧克力，自爆以前曾親手做巧克力給男友，卻失手變成熔岩蛋糕，不料卻意外好吃。獸醫系的她熱愛寵物，舉凡狗、貓、魚甚至螞蟻等都可以在她家看到，還表示不排除養「蟑螂」，愛好飼養各類生物，和甜美外表產生「反差萌」。

(中時 )