新北貢寮鮑與無敵拉麵店、初原麵場合作「貢寮鮑拉麵」

2018年12月06日 12:45 中時 譚宇哲

新北市長朱立倫今天上午出席2018新北貢寮鮑產季起跑記者會，現場品嘗豐盛的貢寮鮑養生風味餐。（譚宇哲攝）

新北市貢寮鮑產季到，新北市政府推輔導貢寮區漁會於12月15日在澳底漁港辦理限量貢寮鮑搶購活動，價格殺破8折，還有「貢寮鮑養生風味餐」共12道漁家特色料理認桌活動，邀請民眾大快朵頤當季肥美的貢寮鮑。

新北市長朱立倫今天上午出席2018新北貢寮鮑產季起跑記者會，除與當地漁會、養殖業者共同宣布貢寮鮑產季起跑，也現場品嘗豐盛的貢寮鮑養生風味餐。

朱立倫說，市府為讓民眾辨識優質安全的農漁產品，今年輔導貢寮區漁會與貢寮鮑養殖戶申請「4章1Q」驗證，已有8戶取得「產銷履歷」，另有25戶取得「生產追溯」標章，不但可以讓更多民眾信任貢寮鮑品牌，更可以讓全國看到貢寮鮑「安心、在地」的優勢，讓更多人品嘗貢寮鮑的鮮美。

新北市漁業處表示，貢寮區漁會今年也與無敵拉麵店及初原麵場合作，推出限時限量的「貢寮鮑拉麵」，只到12月底，在三重跟三峽就可以吃到貢寮鮑料理，可體驗濃郁的豚骨湯頭結合鮮甜貢寮鮑的好滋味。

貢寮鮑養生風味餐共有12道漁家特色料理，認桌活動限額20桌，採網路報名，自11月29日起至12月7日中午12時止，每人限認1桌，活動將於12月7日下午5時前抽出20名幸運民眾，於12月15日免費參加極致饗宴。

(中時 )