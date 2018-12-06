新北貢寮鮑與無敵拉麵店、初原麵場合作「貢寮鮑拉麵」

貢寮區漁會推出「貢寮鮑養生風味餐」共12道漁家特色料理認桌活動，邀請民眾大快朵頤當季肥美的貢寮鮑。（譚宇哲攝）

友善列印
中時
新北市長朱立倫今天上午出席2018新北貢寮鮑產季起跑記者會，現場品嘗豐盛的貢寮鮑養生風味餐。（譚宇哲攝）

新北市貢寮鮑產季到，新北市政府推輔導貢寮區漁會於12月15日在澳底漁港辦理限量貢寮鮑搶購活動，價格殺破8折，還有「貢寮鮑養生風味餐」共12道漁家特色料理認桌活動，邀請民眾大快朵頤當季肥美的貢寮鮑。

新北市長朱立倫今天上午出席2018新北貢寮鮑產季起跑記者會，除與當地漁會、養殖業者共同宣布貢寮鮑產季起跑，也現場品嘗豐盛的貢寮鮑養生風味餐。

朱立倫說，市府為讓民眾辨識優質安全的農漁產品，今年輔導貢寮區漁會與貢寮鮑養殖戶申請「4章1Q」驗證，已有8戶取得「產銷履歷」，另有25戶取得「生產追溯」標章，不但可以讓更多民眾信任貢寮鮑品牌，更可以讓全國看到貢寮鮑「安心、在地」的優勢，讓更多人品嘗貢寮鮑的鮮美。

新北市漁業處表示，貢寮區漁會今年也與無敵拉麵店及初原麵場合作，推出限時限量的「貢寮鮑拉麵」，只到12月底，在三重跟三峽就可以吃到貢寮鮑料理，可體驗濃郁的豚骨湯頭結合鮮甜貢寮鮑的好滋味。

貢寮鮑養生風味餐共有12道漁家特色料理，認桌活動限額20桌，採網路報名，自11月29日起至12月7日中午12時止，每人限認1桌，活動將於12月7日下午5時前抽出20名幸運民眾，於12月15日免費參加極致饗宴。

(中時 )

吃到飽有新招！ 礁溪長榮鳳凰Buf… 台灣虎航夏季班表早鳥優惠　12月…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。