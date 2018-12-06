小英首次迴廊談話仍看稿 網怒轟：講自己想講的很難嗎？

總統蔡英文。(圖/中時電子報臉書)

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中時電子報
/綜合報導

總統蔡英文今在總統府發表談話，但一改過去在室內發表演說，改於總統府首度進行「迴廊談話」，向外界說明對於外界傳言逼宮說、白綠合作等傳言，但全程約9分多鐘的演說卻不斷看稿，讓網友砲轟「爐邊閒談就別偷看稿了、講自己想講的吧」。

蔡英文今發演演說時提到，對於外界所傳的逼宮說，她表示，台灣是一個民主政治，不是威權政治，不用這麼宮廷劇。民主不是威權，不須把政治想這麼複雜。她也坦言民進黨現在面臨困難，「鬥爭不是最好的解藥」。在選後對於選戰敗選因素，黨內有各種意見和看法，當然有人說話比較大聲，但是大家基本的共識都是面臨困境，團結最重要。

此外，對於總統府秘書長陳菊和行政院長賴清德是否如外界傳言將在近期請辭？蔡說，「兩人都不是戀棧職務的人，她們都有強烈的責任感」，知道何時要忍辱負重、何時要退，現在大家都深切體認要檢討和反省，且針對「白綠合作」議題上，蔡認為現在有很多名詞出現，但最重要的是民意，這是將來努力的方向。民進黨在2016年取得多數人支持，但現在卻是輸的局面，民進黨在這個過程有很多反省和檢討。

但對於蔡總統談話言論，網友絲毫不買帳，紛紛砲轟「爐邊閒談就別偷看稿了、講自己想講的吧」、「總統職權拿來消黨的毒，幹」、「好像沒什麼新東西」、「為什麼要在迴廊？」、「讀稿機運作…」、「我聽不出重點耶！有人聽出重點在哪嗎？」，更有網友精闢分析，「看上去好像在講什麼，實際上什麼都沒講」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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