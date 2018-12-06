孟晚舟被抓 中美台港5G概念股紛紛下跌

2018年12月06日 12:51 中時 楊家鑫

受華為負面消息影響，大陸5G概念股今天開盤紛紛下跌，滬股上午收盤跌幅1.28%；台股的台積電6日早盤跌2.2%，大立光跌7.6%，聯發科跌3.7%；港股6日上午開盤後，恆生指數一度下跌約600點；美股期指也在亞洲盤崩跌，標普500指數期指一度狂跌1.9%。與華為產業鏈有關公司股價都應聲下跌。

綜合陸媒報導，華為創始人任正非之女孟晚舟在加拿大被捕，因涉違反美國對伊朗制裁措施，目前正面臨引渡至美國的命運。消息引爆全球關注，更讓相關股票應聲下跌。

港股6日上午開盤後，恆生指數一度下跌約600點，9時55分，恆指下跌570點左右。券商在電視節目上分析，華為事件今早對港股產生一定程度影響。

在個股中，與華為有生意往來的手機或相關供應商股價的跌幅較大，比如中興通訊下跌4.3%、舜宇光學下跌5.6%和瑞聲科技下跌4.7%。在港上市的中國網路遊戲商龍頭股騰訊也略受衝擊，股價下跌1.9%。

美股期指也在亞洲盤崩跌，標普500指數期指一度狂跌1.9%，亞洲股市也全面應聲下跌。美國公債和股票市場週三休市，哀悼已故前總統老布希。

大陸滬深兩市股指6日低開低走，滬深兩市上午收盤，上證綜指跌幅1.28%；深證成指跌幅1.6%；創業板指跌幅1.46%。跌幅榜上，智慧財產權保護、邊緣計算、5G概念、消費電子以及機場航運板塊領跌。

(中時 )