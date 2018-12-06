《環時》社評：蓬佩奧懟陸俄伊 歐不領情

2018年12月06日 12:37 中時 李文輝

美國務卿蓬佩奧日前在布魯塞爾表示，將採取行動改革聯合國、歐盟、國際貨幣基金、世界銀行、世貿組織等形成二戰後國際秩序基礎的國際機構。還說華府正在建立新的世界秩序，以對抗俄羅斯、大陸、伊朗對國際組織「玩世不恭的利用」。中共黨媒《環球時報》今天社評抨擊指出，華府建立世界新秩序的目標太大了，完全是不可承受之重，美國需要投入大量財力、一批堅定支持的盟國或主要大國至少不反對，但這幾個條件美國都捉襟見肘。

《環時》強調，構建一個同時損害大陸、俄羅斯和伊朗的國際新秩序，將大大增加華府操作的難度。要知道戰後秩序醞釀和重建的初期，幾大戰勝國的態度是大體一致的。

社評稱，為什麼如蓬佩奧所說的，甚至連美國的歐洲朋友們有時也會說，華府「不是為了自由世界的利益而行動」，因為美國現在追求的就是圍繞它利益運轉的世界秩序，誰都看得出來。

社評直言，事實上，美國這兩年成為最大的國際秩序破壞者，歐洲受到的來自美國的衝擊，在美國盟友中堪稱是最大的。蓬佩奧4日在布魯塞爾說那番話，未必就是美國構建世界新秩序的宣言，它更多大概是蓬佩奧用來哄歐洲的，試圖緩和不斷緊張的大西洋關係，強調美歐與它們同陸俄伊的關係是多麼不同。

《環時》認為，華府未必真的相信它要建立排斥陸俄伊的世界新秩序是現實的，他們現在有一些衝動的願望和碎片化的構想。這一屆美國政府只信奉一個工具，那就是美國的實力，他們用力量開路，能走多遠走多遠。美國政府主要成員彼此的表態還經常有較大差距。

社評分析，如果華府真的按照蓬佩奧所說的思路走一條全面構建國際新秩序的路線，那麼它一定幹得很累，而且到頭來註定成為爛尾工程，或者本屆美國政府早晚自己放棄它，或者被接下來的政府拋棄。而且可以肯定的是，歐洲這一次不會對華府言聽計從。

(中時 )