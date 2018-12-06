路透：入侵萬豪集團網路背後黑手可能是北京

2018年12月06日 12:36 中時 李文輝

路透社援引了解內情人士的消息獨家報導，萬豪國際集團網路被大規模入侵後留下的證據顯示，這些駭客可能是在幫助大陸政府蒐集情報。大陸駐美國大使館沒有對路透社的詢問做出回應。萬豪集團拒絕證實網路入侵的背後有大陸駭客。

萬豪集團上星期說，4年前開始的網路入侵行動導致其喜達屋（Starwood）酒店系列訂房系統的多達5億客戶的資訊被洩露。

路透社援引3個要求不透露身分的消息來源說，萬豪集團雇傭的調查人員發現，入侵萬豪集團網路所使用的工具、技術以及程式，以前都被認定大陸駭客使用過。如此顯示這些可能有大陸駭客藏在幕後的行動，是大陸政府為從事間諜活動蒐集資訊，而不是為了獲得商業利益。

不過路透社消息來源說，雖然大陸是首要嫌疑人，但也有可能是其他人所為，因為入侵網路的工具其他人也可以獲得，其中一些方法已經在網際網路上公開。

報導稱，一旦確認萬豪集團的網路入侵是與大陸有關聯的駭客所為，美國和大陸之間已經十分緊張的關係，可能進一步惡化。美陸兩國正陷入互加徵關稅的貿易戰，美國指責大陸進行間諜活動、盜竊智慧財產權。

美國之音報導，萬豪集團11月30日披露其網路被入侵消息。美國和英國的監管部門已分別展開調查。

(中時 )