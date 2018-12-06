科技部舉辦學倫工作坊 鼓勵原則標準明確化

2018年12月06日 12:41 旺報 李侑珊

為增進研究人員之學術倫理知能，提升研究品質，科技部特辦理學術倫理工作坊，中央研究院基因體中心張典顯副主任（圖）就「DoingGoodScience」專題演講，他告訴與會者，想做科學實驗就不要怕失敗。（鄧博仁攝）

為增進研究人員之學術倫理知能，提升研究品質，科技部特辦理學術倫理工作坊，中央研究院基因體中心張典顯副主任（圖）就「DoingGoodScience」專題演講，他告訴與會者，想做科學實驗就不要怕失敗。（鄧博仁攝）

國內近來屢傳學術倫理爭議事件，重創科研形象，科技部今日舉辦「學術倫理工作坊」，科技部長次長鄒幼涵表示，學術倫理是學術社群自律的一環，鼓勵各學術社群、學術研究機構公告相關的研究倫理及學術倫理規範，讓原則、標準明確化。

由科技部主辦的「學術倫理工作坊」，分別在6日及18日在台大與東華大學舉行；6日的台北場次活動，邀請到中央研究院分子生物研究所特聘研究員孫以瀚，以及中央研究院基因體中心主任張典顯，各就「學術倫理問題的省思與檢討」及「Doing Good Science」兩個主題進行演講與討論。

科技部鄒幼涵次長在致詞時表示，科技部作為我國最高的研究經費補助機構，去年成立研究誠信辦公室，任務在於完備國內研究倫理的制度，包含從前端的制度制定、推動良好的科學研究行為標準、發行研究誠信電子報、強化研究誠信教育，以及加強課責受補助機構的內部管理，都是為了使我國的科學研究體質更加優良、研究風氣更加完善。

科技部研究誠信辦公室表示，本系列講座將從科學研究本質、研究方法的角度討論如何實踐學術倫理，除了北區工作坊外，預定於12月18日於東華大學（東區）及明年3月份於成功大學（南區）舉辦工作坊，希望透過巡迴工作坊的方式，與研究者有更多面對面的討論與交流。

科技部強調，未來也會規劃針對制度、專業研究領域、研究出版等不同議題舉辦相關的活動，藉由不斷的宣導及推動，讓我國研究者對好的研究有更深入的認識，並能具備好的研究行為與意識，以形塑我國良好的研究風氣，讓我國成為世界研究社群中可信賴的夥伴。

(旺報 )