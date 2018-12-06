勞保黃牛勾勾纏 台大醫協助詐保7000萬GG了

2018年12月06日 12:42 中時 王己由

台大醫院骨科主治醫師洪立維，拗不過勞保黃牛張馨方、李岳峰母子檔的「糾纏」，6年內配合開出近300份不實的失能診斷證明，詐騙約7000萬元勞農保失能及障礙給付，案經台北地方法院審理後，3人認罪，法官依詐欺取財罪判張馨方有期徒刑3年6月，沒收犯罪所得989萬4036元、李岳峰判刑2年10月，沒收犯罪所得330萬3536元、洪立維判刑2年6月，沒收犯罪所得62萬9000元。

本案起因張馨方母子在全台各地大醫院，招攬年邁民眾，宣稱帶他們就醫，只要能拿到失能或身心障礙診斷證明，就能請領津貼和給付，勞保約可領40多萬元、農民健保可領數萬至20多萬元，一旦核發失能津貼後，母子倆則抽佣2成到2成半。

張馨方母子因此四處探聽哪位醫師好講話，發現2011年時任台大醫院雲林分院骨科主治醫師的洪立維，對開具診斷證明的態度較寬鬆，透過關係結識洪，以「軟磨纏泡」方式央求配合開具不實診斷證明，但過程中倆母子也利用頂替拍攝X光片的方式，在未告知洪立維情況下，騙洪開具失能診斷證明請領身障手冊，暗摃詐領補助費的抽成。另外還要看診民眾假裝不良於行，或坐輪椅推進診間，假稱腿部失能等，以便取得不實的失能障礙診斷和障礙鑑定表。

勞保局檢視檢視失能給付等資料，發覺洪立維自2011年到2017年7月間，6年約開出300張失能診斷證明書，且有病患複檢結果與診斷書內容不符，複審後察覺有異，將全案函送台北地檢署指揮廉政署偵辦。張馨方母子詐騙保險金額約7000萬，從中獲利約1500多萬，給付洪212萬多元，案發後洪主動繳回150萬。

(中時 )