《全台最速報》公布3副市長及祕書長 盧秀燕：人選是自己找的

2018年12月06日 12:39 中時電子報 綜合報導

◎公布3副市長及祕書長 盧秀燕：人選是自己找的

台中市長當選人盧秀燕6日舉辦記者，公布市府小內閣3名副市長分別是前立委楊瓊瓔、前台南市警局長陳子敬、國家政策研究基金會董事令狐榮達；祕書長是前都發局長黃崇典。盧秀燕表示，這些人選並他人推薦或自薦，都是她自己找的，她自己在民意機關很久，知道哪些人具有強大能量。

◎2020讓中生代領軍？朱立倫：我算哪一代

2020總統大選國民黨出現吳敦義、朱立倫兩個太陽，近日黨內立委蔣萬安、江啟臣等中生代對黨內初選制度提出想法，對於是否認為應由中生代領軍2020，朱立倫今受訪時妙答：「這有點敏感欸，我今年57歲算哪一代」，最後語帶保留，強調尊重黨內各種聲音。

◎傳陳怡潔參加立委補選 柯P：每天都有不同消息

北市立委補選又傳出新人選。家族在基層實力雄厚的親民黨不分區立委陳怡潔有意出馬參選，由於原先外界台北市長柯文哲有可能推派柯家軍參選，或是「柯綠合作」，若一向友柯的親民黨也推派人選，也讓此戰局更加激烈，不知最後誰會出線參選。對此，柯今早受訪表示，塵埃落定後才知道怎麼處理，每天都有不同消息，聽聽就好。

◎張花冠助農民 號召企業認購6萬公斤蔬菜

高麗菜價格低迷，政商人士紛紛響應助農民，嘉義縣政府也媒合企業產地直購高麗菜、青花菜，6日嘉義縣長張花冠指菜價低迷，農民哀鴻遍野，繼日前特地帶7000公斤高麗菜北上行銷後，今她再號召媒合華南銀行和遠東百貨等企業，各自採購5萬公斤、1萬公斤的高麗菜，幫農民解決生計問題。

(中時電子報)