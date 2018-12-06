台灣虎航夏季班表早鳥優惠　12月10日開賣

2018年12月06日 12:42 中時 陳祐誠

台灣虎航2019年夏季班表早鳥優惠，將於12月10日上午10時開賣，並分成3波促銷，搭乘期間為2019年3月31日至10月26日，涵蓋多個連假，民眾妥善安排請假時機，最多可連休9天出遊。

第一波促銷從2018年12月10日上午10時起至12月11日晚間23時59分止，促銷航線包括桃園－沖繩那霸、高雄－沖繩那霸為1099起；桃園－東京成田、高雄－東京成田、桃園－東京羽田、桃園－曼谷廊曼為1299起；桃園－花卷為2699起。

第二波促銷從2018年12月18日上午10時起至12月19日晚間23時59分止，促銷航線包括桃園－大邱、桃園－釜山為999起；桃園－岡山、桃園－濟州島為1199起；桃園－名古屋、高雄－名古屋、桃園－大阪關西、高雄－大阪關西為1299起；桃園－函館為1599起；桃園－小松為1999起；桃園－旭川為3499起。

第三波促銷從2018年12月21日上午10時起至12月22日晚間23時59分止，促銷航線包括桃園－澳門、台中－澳門、高雄－澳門為699起；高雄－福岡為1099起；桃園－福岡為1199起；桃園－佐賀為1599起。

台灣虎行表示，上述價格皆為單程未稅早鳥促銷價，優惠促銷搭乘期間為2019年3月31日至10月26日，涵蓋多個連假，包括清明、端午、中秋、國慶等，民眾只要妥善安排請假時機，可連休3至9天不等，優惠機票數量有限，欲購從速。

(中時 )