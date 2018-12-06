成醫喋血案 心臟外科醫師作證：林光宇工作態度不佳

2018年12月06日 13:00 中時 程炳璋

成大醫院9月間發生體外循環師林光宇刺殺同事陳彩鳳案，台南地方法院6日首度傳喚時任林男主管的心臟外科醫師羅傳堯作證，他稱林男近兩、三年來的工作態度不佳，感覺倦勤無熱忱，他擔心會影響士氣，才要求他離職並先搬到獨自辦公室。

成大醫院體外循環師林光宇9月28日在手術室內持刀刺殺護理師陳彩鳳，遭刺傷的陳女撿回一命，案件發生後林男隨即在網路留言稱遭職場霸凌，隨後投案，當時心臟外科主任羅傳堯一直神隱，他6日首度現身法院，以證人身分敘述過程。

羅傳堯擔任心臟外科主任15年，與林光宇同事10年之久，他指稱林最近兩、三年工作態度有問題，對工作倦勤，工作執行結果都不符合病人安全需求，科內作的都是人命關天的事情，他認為會影響其他同事工作士氣，才會在9月28日上午詢問林是否考慮到其他地方找工作，並要求他獨自搬進另一間小辦公室。

羅傳堯列舉林光宇工作問題，包括團隊成員上班時都在忙碌，他卻獨自上網、打電動、聽音樂，工作量從4月起逐漸減少，且事情完成度都不符合要求。

提起林光宇有意轉職台北榮總醫院一事，羅傳堯認為林光宇去考北榮轉職一事並未事先向他說明，僅以電子郵件3度要求離職，郵件內的口氣也不好，他3次都沒有回覆。並稱從頭到尾都沒接獲北榮給予的商調信函與林光宇遞呈的離職同意書。

羅傳堯提到，林光宇曾兩度在醫院電話通知要進行葉克膜作業時，第一時間未接電話，讓同事感到困擾，自己當主管總是要設法解決。他表示，林光宇告呂姓女同事，且在工作時對同事偷錄音，是自己心中最後對他的「轉折點」。

林光宇庭訊時全程低頭，但對羅指控自己工作態度出言辯護，解釋兩度未接手機，一次是因為手機麥克風壞掉，他回話同事卻聽不見，一次是公務機未接到，但同事知道他有其他兩支私人手機卻沒打。他強調對工作判斷都秉持專業，認為病人安全無虞才做決定。

(中時 )