智慧支付繳停車費9折延長半年　月省300元

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2018年12月06日 12:43 中時 林縉明

為鼓勵民眾使用智慧支付APP繳納路邊停車費，北市交通局停管處結合智慧業者，今年8月16日起推出使用智慧支付繳納北市路邊停車費享9折優惠，原定優惠至今年底，活動期間智慧支付每月代收平均30萬4000餘張，代收比例已達10％，民眾響應熱烈，停管處今天宣布，優惠活動延長到明年6月底，若以每月停車費約3000元計算，至少可以節省300元支出，方便又省錢。

北市停車費每年有3000多萬張透過代收方式繳交，其中超商繳費正整體代收約8成，市府得付超商代收每張收費單3.4元手續費，手機APP智慧支付手續費則僅需0.012元，可以省下行政成本，但因使用率低，停管處從8月中旬至今年底提供民眾使用智慧支付繳納北市路邊停車費享9折優惠。

停管處指出，智慧支付繳納停車費優惠期間，代收比例達10%，比期活動前的6.17％明顯成長，為增加使用者黏著度，優惠活動將延長至明年6月底，希望更多民眾可以使用智慧支付繳納路邊停車費。

停管處表示，目前與市府合作的智慧支付業者包括「pay.taipei」、「Pi行動錢包」、「歐付寶行動支付」、「街口支付」、「橘子支付」、「愛貝錢包」、「friDay錢包」、「停車大聲公」、「台北富邦銀行」等8家業者，部分業者APP提供定期推播提醒功能，減少民眾因生活繁忙忘記繳費的困擾。

(中時 )