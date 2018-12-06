豐原廟東復興商圈購物嘉年華12／15登場

經發局將於15日在豐原太平洋百貨前廣場，舉行「2018豐原廟東復興商圈-花漾豐原GOGO購嘉年華」，6日特舉行宣傳記者會。（陳世宗攝）

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台中市政府經濟發展局將於12月15日在豐原太平洋百貨前廣場舉行「2018豐原廟東復興商圈-花漾豐原GOGO購嘉年華」，除可以50元購得面額150元現金折價GO購券等超值優惠外，還有多種實用文創好禮供民眾索取，邀請民眾一同來購物享好康。

經發局主秘蔡珍珍說，這次花漾豐原GOGO購活動除延續廣受民眾喜愛的超值優惠GO購券，商圈吉祥物「福蘆弟」更配合2018台中世界花卉博覽會，以「花博潮弟」新造型亮相，還有限量花博環保杯袋、筷組及福蘆弟造型隨身碟等多樣文創好禮提供給參加活動的民眾。

蔡珍珍指出，民眾即日起可到豐原廟東復興商圈臉書粉絲專頁預購商圈GO購券，每人限預購2張，預購時間至12月10日17時止，數量有限，購完即止；凡預購2張GO購券或活動當日於特約店家消費滿1,000元者，可兌換限量福蘆弟造型隨身碟；消費滿500元則可兌換限量花博環保杯袋。

為響應台中花博，民眾只要憑花博門票或活動當日特約店家購物發票，也可於現場向主辦單位兌換限量花博環保杯袋、筷組或福蘆弟造型隨身碟，期望結合GOGO購與花博，一同展現豐原特色，並帶動商圈買氣與知名度。

經發局強調，活動當日除精彩舞台節目外，吉祥物福蘆弟也將換上具花博意象色彩的花領造型T-shirt及Q版吊帶褲與民眾同樂。活動詳情請上豐原廟東復興商圈臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/fengyuan.org.tw/ )或台中市政府經濟發展局臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )

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