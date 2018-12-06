食安新制 明年起App訂餐、宅配美食都要登錄

2018年12月06日 12:55 中時 鄭郁蓁

台灣人喜歡揪團、網購美食，或是用手機app點餐外送，由於運送過程可能影響食安，為加強管理力道，食藥署今天預告修正「應申請登錄始得營業之食品業者類別、規模及實施日期」草案，把物流業也納入應申請食品業登錄範圍之內，只要運送食品、食品添加物的業者，108年7月1日起就得辦理登錄。

食藥署食品組科長林蘭砡表示，食藥署先前已陸續納管製造、輸入、販賣以及餐飲等類別，而考量到不少食品宅配、外送必須仰賴冷凍、冷藏，物流業者的儲藏、運送是否符合標準，影響食安甚鉅，因此進一步納入必須申請食品業登錄的類別。

林蘭砡說，只要有運送食品、食品添加物的物流業者，自108年7月1日起，應依「食品業者登錄辦法」申請登錄始得營業。食藥署先前已與全台162家物流公司協調過，其中包括72家大型物流公司。

食藥署強調，新制上路後，食品業者應依公告及辦法的規定完成登錄，始得營業；屆時如未完成登錄且經要求限期改正，屆期未改正者，可依「食品安全衛生管理法」第47條處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

林蘭砡指出，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間，廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再重新申請登錄。

(中時 )