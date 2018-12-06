華為CFO孟晚舟上週六在溫哥華被逮捕

2018年12月06日 13:16 中時 藍孝威

外電報導，華為首席財務官孟晚舟12月1日在溫哥華被逮捕，美國政府正尋求引渡她，美方給出理由為孟晚舟「涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁」，保釋聽證會將在週五舉行。這是美國繼處罰中興違法將芯片銷往伊朗後，接著將矛頭指向華為，大陸兩大電信製造商先後中箭。

事件發生後，華為CMO陳黎芳表示，「近期，我們公司CFO孟晚舟女士在加拿大轉機時、被加拿大當局代表美國政府暫時扣留，美國正在尋求對孟晚舟女士的引渡。關於具體指控，提供給華為的信息非常少。」

陳黎芳說，華為並不知曉孟女士有任何不當行為。公司相信，加拿大和美國的法律體系最終會給出公正的結論。她還強調，華為公司遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。

據大陸駐加拿大大使館網站消息，加拿大警方應美方要求逮捕一個沒有違反任何美、加法律的大陸公民，對這一嚴重侵犯人權的行為，陸方表示堅決反對並強烈抗議。陸方已向美、加兩國進行了嚴正交涉，要求它們立即糾正錯誤做法，恢復孟晚舟女士的人身自由。陸方將密切關注事態發展，採取一切行動堅決維護大陸公民合法權益。

路透報導，孟晚舟被捕在華盛頓也迅速引起反應。美國參議員Ben Sasse對該行動表示贊賞，稱逮捕是「因為違反了美國對伊朗的制裁，」他補充說：「中國的攻擊行為有時是明確得到國家的支持，有時是通過許多所謂的『民間』實體來進行滲透。」

此外，美國股市期貨下挫，亞洲市場隨之走跌，因為逮捕的消息加劇了對美陸發生重大爭端的擔心，這不僅限於關稅，還包括技術霸權。儘管投資者最初對陸美雙方在阿根廷G20達成的貿易停火感到寬慰，但這樣的情緒迅速惡化，懷疑雙方是否能達成實質協議。E-迷你標普500指數期貨週四在亞洲時段早盤清淡的交易中一度下跌近2%。

孟晚舟是華為主要創始人和總裁任正非的女兒，出生於1972年，畢業於華中理工大學碩士，母親孟軍的父親孟東波曾擔任四川省副省長。孟晚舟1993年加入華為。歷任公司國際會計部總監、華為香港公司首席財務官、帳務管理部總裁。現任公司CFO、副董事長，被視為任正非的接班人。

(中時 )